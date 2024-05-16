https://ria.ru/20240516/bayden-1946526943.html

Байден не хочет передавать аудиозапись своего разговора со спецпрокурором

Байден не хочет передавать аудиозапись своего разговора со спецпрокурором - РИА Новости, 16.05.2024

Байден не хочет передавать аудиозапись своего разговора со спецпрокурором

Президент США Джо Байден не хочет передавать в комитет конгресса по надзору аудиозапись своего общения со спецпрокурором Робертом Хуром, который после беседы с... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:58

2024-05-16T19:58

2024-05-16T19:58

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джо байден

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майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хочет передавать в комитет конгресса по надзору аудиозапись своего общения со спецпрокурором Робертом Хуром, который после беседы с американским лидером описал его как "симпатичного пожилого мужчину с проблемами с памятью", свидетельствует письмо Белого дома законодателям. "Поскольку президент предан защите эффективности, порядочности и независимости министерства юстиции и его расследований, он решил использовать привилегию исполнительной власти в контексте записей", - говорится в письме Белого дома в комитет конгресса. Это решение уже вызвало критику республиканцев - противников нынешней демократической администрации. В штабе бывшего президента Дональда Трампа заявили, что "администрация Байдена политизирует привилегию исполнительной власти, отказывая в ней политическим оппонентам, но используя для прикрытия продажного Джо". Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что без аудиозаписи американцы не смогут понять, почему прокурор сделал выводы о проблемах с памятью у Байдена. Ранее была обнародована расшифровка опроса Байдена командой спецпрокурора, выявившая некоторые нестыковки в позиции президента. В частности, Байден попенял спецпрокурору на заявление о том, что американский лидер не мог припомнить дату смерти своего сына. Глава США сказал, что спецпрокурору не стоило поднимать данную тему, но из расшифровки стало ясно, что Байден первый заговорил об этом. В начале февраля Хур по итогам расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства "умышленного" ненадлежащего хранения американским лидером секретных документов. В своих выводах Хур охарактеризовал Байдена как "сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью", которая "серьезно ограничена". В Белом доме категорично отвергли оценки, которые Хур дал в своем докладе Байдену, назвав их неверными и политически мотивированными. Президент США также отверг претензии к состоянию своего ума. Спецпрокурор позже заявил, что не хотел унизить Байдена, а его оценка не была политической.

https://ria.ru/20231127/bayden-1912007272.html

https://ria.ru/20240515/debaty-1946200058.html

https://ria.ru/20240510/impichment-1945185735.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, майк джонсон