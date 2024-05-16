https://ria.ru/20240516/bagreeva-1946271356.html
Багреева: оборот столичной розницы вырос на 12% в I квартале 2024 года
Багреева: оборот столичной розницы вырос на 12% в I квартале 2024 года - РИА Новости, 16.05.2024
Багреева: оборот столичной розницы вырос на 12% в I квартале 2024 года
Объем розничной торговли в Москве в первом квартале 2024 года достиг 1,7 триллиона рублей - рост в сопоставимых ценах составил порядка 12,2% к аналогичному... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:20
2024-05-16T09:20
2024-05-16T09:20
москва
мария багреева
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Объем розничной торговли в Москве в первом квартале 2024 года достиг 1,7 триллиона рублей - рост в сопоставимых ценах составил порядка 12,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Рост в сфере розничной торговли в январе – марте 2024 года обеспечил главным образом непродовольственный сектор. Его обороты увеличились почти на 22% – до 854 миллиардов рублей. Потребительская активность в этом сегменте восстанавливается, спрос растет, крупные ретейлеры выстроили стабильную систему поставок, а продукцию ушедших компаний с успехом замещают товары отечественных марок и дружественных стран", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Оборот продовольственной торговли вырос на 4%, превысив 857 миллиардов рублей, отметила заммэра, пояснив, что увеличение обусловлено возросшей ролью сервисов онлайн-доставки и расширением сетей "магазинов у дома".В пресс-релизе указывается, что в первом квартале доля Москвы в общем обороте розничной торговли России достигла 14%, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.Кроме того, фиксируется повышение трафика в московских торговых центрах – плотность потока посетителей в марте 2024 года в среднем составила 275 человек в сутки на одну тысячу квадратных метров, что на 2,7% выше показателя марта 2023 года, следует из сообщения. При этом рост обеспечивается преимущественно торговыми центрами малых форматов площадью до 40 тысяч квадратных метров.По словам Багреевой, росту числа посетителей в торговых центрах среди прочего способствует частичная трансформация крупных магазинов под развлекательные и бытовые сервисы, в которых люди могут приобретать необходимые товары и проводить досуг.
https://ria.ru/20240506/bagreeva-1943740703.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мария багреева
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Объем розничной торговли в Москве в первом квартале 2024 года достиг 1,7 триллиона рублей - рост в сопоставимых ценах составил порядка 12,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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"Рост в сфере розничной торговли в январе – марте 2024 года обеспечил главным образом непродовольственный сектор. Его обороты увеличились почти на 22% – до 854 миллиардов рублей. Потребительская активность в этом сегменте восстанавливается, спрос растет, крупные ретейлеры выстроили стабильную систему поставок, а продукцию ушедших компаний с успехом замещают товары отечественных марок и дружественных стран", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.
Оборот продовольственной торговли вырос на 4%, превысив 857 миллиардов рублей, отметила заммэра, пояснив, что увеличение обусловлено возросшей ролью сервисов онлайн-доставки и расширением сетей "магазинов у дома".
В пресс-релизе указывается, что в первом квартале доля Москвы в общем обороте розничной торговли России
достигла 14%, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, фиксируется повышение трафика в московских торговых центрах – плотность потока посетителей в марте 2024 года в среднем составила 275 человек в сутки на одну тысячу квадратных метров, что на 2,7% выше показателя марта 2023 года, следует из сообщения. При этом рост обеспечивается преимущественно торговыми центрами малых форматов площадью до 40 тысяч квадратных метров.
По словам Багреевой, росту числа посетителей в торговых центрах среди прочего способствует частичная трансформация крупных магазинов под развлекательные и бытовые сервисы, в которых люди могут приобретать необходимые товары и проводить досуг.