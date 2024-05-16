https://ria.ru/20240516/azerbaydzhan-1946441907.html

Баку раскритиковал слова главы МВД Франции о "сделке" с Новой Каледонией

Баку раскритиковал слова главы МВД Франции о "сделке" с Новой Каледонией - РИА Новости, 16.05.2024

Баку раскритиковал слова главы МВД Франции о "сделке" с Новой Каледонией

МИД Азербайджана назвал необоснованным заявления, высказанные главой МВД Франции Жераром Дарманеном относительно предполагаемых сделок азербайджанских властей с РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:12

2024-05-16T15:12

2024-05-16T18:16

в мире

азербайджан

франция

новая каледония

ильхам алиев

эммануэль макрон

протесты в новой каледонии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_d1b66c62f1785b62e643a904eb19c40a.jpg

БАКУ, 16 мая – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал необоснованным заявления, высказанные главой МВД Франции Жераром Дарманеном относительно предполагаемых сделок азербайджанских властей с лидерами Новой Каледонии, заявил руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде. Накануне Дарманен обвинил Азербайджан во вмешательстве в беспорядки в Новой Каледонии. Дарманен утверждает, что сторонники независимости якобы заключили с Баку некую сделку. При этом он не предоставил фактов, подтверждающих свои обвинения. "Мы категорически отвергаем очередные необоснованные мнения, высказанные Жераром Дарманеном в адрес нашей страны, а также о предполагаемых отношениях между лидерами Азербайджана и Новой Каледонии. Прежде всего мы еще раз решительно осуждаем оскорбительные заявления французской стороны в адрес Азербайджана и требуем прекратить клеветническую кампанию с такими неприемлемыми обвинениями, как совершение массовых убийств армян, которую проводит Франция против Азербайджана. Министру внутренних дел Франции было бы уместнее вспомнить в том, что страна за многолетнюю политику колониализма совершила преступления против человечности в отношении коренных народов и жестокие убийства миллионов невинных людей в рамках своей колониальной политики", - сказал Гаджизаде. В июле 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в политическом лицемерии из-за проводимой ее властями колониальной политики. Ранее Алиев заявил, что Франция, позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран, а также поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе. В июне министерство иностранных дел Азербайджана обвинило президента Франции Эммануэля Макрона в предвзятом отношении к Баку.

https://ria.ru/20240515/attal-1946288233.html

https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946429088.html

азербайджан

франция

новая каледония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, франция, новая каледония, ильхам алиев, эммануэль макрон, протесты в новой каледонии