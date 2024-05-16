https://ria.ru/20240516/aviakompanii-1946429722.html

Россия и Китай будут поощрять взаимное расширение географии авиарейсов

Россия и Китай будут поощрять взаимное расширение географии авиарейсов - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай будут поощрять взаимное расширение географии авиарейсов

Россия и Китай намерены поощрять свои авиакомпании к увеличению количества рейсов и расширению географии полетов между странами. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:37

2024-05-16T14:37

2024-05-16T14:37

россия

китай

экономика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены поощрять свои авиакомпании к увеличению количества рейсов и расширению географии полетов между странами. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая в качестве важного фактора стимулирования социально-экономического развития и совместного процветания двух стран. В этих целях они договорились:.. руководствуясь стратегическим характером российско-китайского партнерства, активно содействовать дальнейшему развитию воздушного сообщения, поощрять авиакомпании сторон к увеличению количества рейсов и расширению географии полетов между двумя странами в соответствии с действующим порядком", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240402/turizm-1937227982.html

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, экономика