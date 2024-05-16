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Россия и Китай будут поощрять взаимное расширение географии авиарейсов - РИА Новости, 16.05.2024
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14:37 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/aviakompanii-1946429722.html
Россия и Китай будут поощрять взаимное расширение географии авиарейсов
Россия и Китай будут поощрять взаимное расширение географии авиарейсов - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай будут поощрять взаимное расширение географии авиарейсов
Россия и Китай намерены поощрять свои авиакомпании к увеличению количества рейсов и расширению географии полетов между странами. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:37
2024-05-16T14:37
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены поощрять свои авиакомпании к увеличению количества рейсов и расширению географии полетов между странами. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая в качестве важного фактора стимулирования социально-экономического развития и совместного процветания двух стран. В этих целях они договорились:.. руководствуясь стратегическим характером российско-китайского партнерства, активно содействовать дальнейшему развитию воздушного сообщения, поощрять авиакомпании сторон к увеличению количества рейсов и расширению географии полетов между двумя странами в соответствии с действующим порядком", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240402/turizm-1937227982.html
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россия, китай, экономика
Россия, Китай, Экономика
Россия и Китай будут поощрять взаимное расширение географии авиарейсов

Россия и КНР будут поощрять авиакомпании к взаимному увеличению числа рейсов

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекин Шоуду
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Andy Wong
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены поощрять свои авиакомпании к увеличению количества рейсов и расширению географии полетов между странами.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая в качестве важного фактора стимулирования социально-экономического развития и совместного процветания двух стран. В этих целях они договорились:.. руководствуясь стратегическим характером российско-китайского партнерства, активно содействовать дальнейшему развитию воздушного сообщения, поощрять авиакомпании сторон к увеличению количества рейсов и расширению географии полетов между двумя странами в соответствии с действующим порядком", - говорится в документе.
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