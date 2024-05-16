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На Кубани микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина - РИА Новости, 16.05.2024
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17:19 16.05.2024 (обновлено: 17:23 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/avariya-1946486615.html
На Кубани микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина
На Кубани микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина - РИА Новости, 16.05.2024
На Кубани микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе Кубани, сообщили в ГУ МВД региона. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:19
2024-05-16T17:23
происшествия
авто
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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе Кубани, сообщили в ГУ МВД региона.По данным ведомства, в четверг в 15.05 на автодороге "Краснодар-Ейск" водитель "Газели" выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с Hyundai Solaris, а затем съехал с дороги и опрокинулся."В результате ДТП погибла пассажир микроавтобуса, водитель и еще шесть пассажиров доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.Позже в ГУ МВД сообщили, что количество пострадавших увеличилось до восьми человек.
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
На Кубани микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина

При столкновении микроавтобуса и машины на Кубани погиб человек, 7 пострадали

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа месте ДТП с микроавтобусом "Газель" на трассе в Краснодарском крае
На месте ДТП с микроавтобусом Газель на трассе в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На месте ДТП с микроавтобусом "Газель" на трассе в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе Кубани, сообщили в ГУ МВД региона.
По данным ведомства, в четверг в 15.05 на автодороге "Краснодар-Ейск" водитель "Газели" выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с Hyundai Solaris, а затем съехал с дороги и опрокинулся.
"В результате ДТП погибла пассажир микроавтобуса, водитель и еще шесть пассажиров доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Позже в ГУ МВД сообщили, что количество пострадавших увеличилось до восьми человек.
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