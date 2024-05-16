https://ria.ru/20240516/avariya-1946486615.html

На Кубани микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина

На Кубани микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина - РИА Новости, 16.05.2024

На Кубани микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе Кубани, сообщили в ГУ МВД региона. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:19

2024-05-16T17:19

2024-05-16T17:23

происшествия

авто

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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе Кубани, сообщили в ГУ МВД региона.По данным ведомства, в четверг в 15.05 на автодороге "Краснодар-Ейск" водитель "Газели" выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с Hyundai Solaris, а затем съехал с дороги и опрокинулся."В результате ДТП погибла пассажир микроавтобуса, водитель и еще шесть пассажиров доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.Позже в ГУ МВД сообщили, что количество пострадавших увеличилось до восьми человек.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

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2024

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происшествия, авто