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Артиллеристы группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 16.05.2024 (обновлено: 05:13 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/artilleriya-1946305773.html
Артиллеристы группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам
Артиллеристы группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам - РИА Новости, 16.05.2024
Артиллеристы группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам
Артиллеристы группировки войск "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам в ходе наступления на авдеевском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:02
2024-05-16T05:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам в ходе наступления на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ, обеспечив огневую поддержку продвижения мотострелков на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что огонь по цели корректировался при помощи БПЛА по замаскированному в разбитой постройке опорному пункту противника.
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам

Минобороны: артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам в ходе наступления на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ, обеспечив огневую поддержку продвижения мотострелков на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
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Сообщается, что огонь по цели корректировался при помощи БПЛА по замаскированному в разбитой постройке опорному пункту противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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