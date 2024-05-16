https://ria.ru/20240516/artilleriya-1946305773.html

Артиллеристы группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам

Артиллеристы группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам - РИА Новости, 16.05.2024

Артиллеристы группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам

Артиллеристы группировки войск "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам в ходе наступления на авдеевском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T05:02

2024-05-16T05:02

2024-05-16T05:13

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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" обеспечили огневую поддержку мотострелкам в ходе наступления на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ, обеспечив огневую поддержку продвижения мотострелков на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что огонь по цели корректировался при помощи БПЛА по замаскированному в разбитой постройке опорному пункту противника.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф