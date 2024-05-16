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ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:04 16.05.2024 (обновлено: 10:15 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/artilleriya-1946304410.html
ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области
Артиллерия ВС России группировки "Север" нанесла массированные удары по позициям ВСУ, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T04:04
2024-05-16T10:15
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая — РИА Новости. Артиллерия ВС России группировки "Север" нанесла массированные удары по позициям ВСУ, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир мотострелкового батальона группировки с позывным Балашов. "Артподготовка проводилась массированно, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп, &lt;...&gt; без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая также уже тяжелым вооружением, которое есть у врага", — сказал командир. По его словам, хорошая артподготовка, попадание по целям, уничтожение тяжелой техники ВСУ способствует снижению морального духа противника и укреплению боевого духа российских военных. "И есть желание двигаться вперед", — отметил он. Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области

Артиллерия нанесла массированные удары при наступлении в Харьковской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая — РИА Новости. Артиллерия ВС России группировки "Север" нанесла массированные удары по позициям ВСУ, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир мотострелкового батальона группировки с позывным Балашов.
"Артподготовка проводилась массированно, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп, <...> без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая также уже тяжелым вооружением, которое есть у врага", — сказал командир.
По его словам, хорошая артподготовка, попадание по целям, уничтожение тяжелой техники ВСУ способствует снижению морального духа противника и укреплению боевого духа российских военных. "И есть желание двигаться вперед", отметил он.
Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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