https://ria.ru/20240516/artilleriya-1946304410.html
ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области
Артиллерия ВС России группировки "Север" нанесла массированные удары по позициям ВСУ, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T04:04
2024-05-16T04:04
2024-05-16T10:15
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая — РИА Новости. Артиллерия ВС России группировки "Север" нанесла массированные удары по позициям ВСУ, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир мотострелкового батальона группировки с позывным Балашов. "Артподготовка проводилась массированно, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп, <...> без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая также уже тяжелым вооружением, которое есть у врага", — сказал командир. По его словам, хорошая артподготовка, попадание по целям, уничтожение тяжелой техники ВСУ способствует снижению морального духа противника и укреплению боевого духа российских военных. "И есть желание двигаться вперед", — отметил он. Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области
Артиллерия нанесла массированные удары при наступлении в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая — РИА Новости. Артиллерия ВС России группировки "Север" нанесла массированные удары по позициям ВСУ, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир мотострелкового батальона группировки с позывным Балашов.
"Артподготовка проводилась массированно, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп, <...> без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая также уже тяжелым вооружением, которое есть у врага", — сказал командир.
По его словам, хорошая артподготовка, попадание по целям, уничтожение тяжелой техники ВСУ способствует снижению морального духа противника и укреплению боевого духа российских военных. "И есть желание двигаться вперед", — отметил он.
Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.