https://ria.ru/20240516/artilleriya-1946304410.html

ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области

ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024

ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области

Артиллерия ВС России группировки "Север" нанесла массированные удары по позициям ВСУ, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T04:04

2024-05-16T04:04

2024-05-16T10:15

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая — РИА Новости. Артиллерия ВС России группировки "Север" нанесла массированные удары по позициям ВСУ, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир мотострелкового батальона группировки с позывным Балашов. "Артподготовка проводилась массированно, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп, <...> без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая также уже тяжелым вооружением, которое есть у врага", — сказал командир. По его словам, хорошая артподготовка, попадание по целям, уничтожение тяжелой техники ВСУ способствует снижению морального духа противника и укреплению боевого духа российских военных. "И есть желание двигаться вперед", — отметил он. Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф