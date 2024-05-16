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Лидер протестов в Армении анонсировал скорое начало интенсивной борьбы - РИА Новости, 16.05.2024
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20:24 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html
Лидер протестов в Армении анонсировал скорое начало интенсивной борьбы
Лидер протестов в Армении анонсировал скорое начало интенсивной борьбы - РИА Новости, 16.05.2024
Лидер протестов в Армении анонсировал скорое начало интенсивной борьбы
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьер-министра Армении... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:24
2024-05-16T20:24
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
армянская апостольская церковь
в мире
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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, анонсировал в ближайшее время начало этапа "интенсивной борьбы". "В ходе предстоящего митинга, о дне, времени и месте которого я скоро сообщу, мы представим дорожную карту, после чего начнется интенсивная борьба, которая приведет нас к желаемому результату", - сказал архиепископ на собрании своих сторонников в Ереване. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
https://ria.ru/20240516/eaes-1946414438.html
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армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире
Лидер протестов в Армении анонсировал скорое начало интенсивной борьбы

В Армении архиепископ Баграт анонсировал скорое начало интенсивной борьбы

© Sputnik / Aram NersesyanГлава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, анонсировал в ближайшее время начало этапа "интенсивной борьбы".
"В ходе предстоящего митинга, о дне, времени и месте которого я скоро сообщу, мы представим дорожную карту, после чего начнется интенсивная борьба, которая приведет нас к желаемому результату", - сказал архиепископ на собрании своих сторонников в Ереване.
С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
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АрменияЕреванАзербайджанНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
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