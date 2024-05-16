https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html

Лидер протестов в Армении анонсировал скорое начало интенсивной борьбы

Лидер протестов в Армении анонсировал скорое начало интенсивной борьбы - РИА Новости, 16.05.2024

Лидер протестов в Армении анонсировал скорое начало интенсивной борьбы

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьер-министра Армении... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:24

2024-05-16T20:24

2024-05-16T20:24

армения

ереван

азербайджан

никол пашинян

армянская апостольская церковь

в мире

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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, анонсировал в ближайшее время начало этапа "интенсивной борьбы". "В ходе предстоящего митинга, о дне, времени и месте которого я скоро сообщу, мы представим дорожную карту, после чего начнется интенсивная борьба, которая приведет нас к желаемому результату", - сказал архиепископ на собрании своих сторонников в Ереване. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

https://ria.ru/20240516/eaes-1946414438.html

армения

ереван

азербайджан

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армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире