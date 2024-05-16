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В Армении протестующие против делимитации границы перекрыли дорогу в Грузию - РИА Новости, 16.05.2024
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15:10 16.05.2024 (обновлено: 16:08 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/armeniya-1946440962.html
В Армении протестующие против делимитации границы перекрыли дорогу в Грузию
В Армении протестующие против делимитации границы перекрыли дорогу в Грузию - РИА Новости, 16.05.2024
В Армении протестующие против делимитации границы перекрыли дорогу в Грузию
Жители села Киранц Тавушской области Армении перекрыли дорогу в Грузию, протестуя против делимитации границы, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:10
2024-05-16T16:08
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ЕРЕВАН, 16 мая — РИА Новости. Жители села Киранц Тавушской области Армении перекрыли дорогу в Грузию, протестуя против делимитации границы, передает Sputnik Армения."Перекрыли дорогу межгосударственного значения, которая связывает Армению и Грузию, так как в рамках делимитации часть территории Киранца — два дома, мост, участок межгосударственной дороги в Грузию и предварительно около 50 земельных участков — должны отойти Азербайджану. Жители села недовольны решениями комиссии по делимитации и сдачей сельских территорий", — говорится в сообщении.К протестующим приехал глава Тавушского областного управления полиции полковник Артур Мкртчян. Он предложил организовать встречу с губернатором Айком Галумяном, который, по его словам, готов приехать, но "предпочел бы провести встречу в закрытом помещении, а не на магистрали". Манифестанты, в свою очередь, настаивали на том, чтобы переговоры прошли прямо там и при участии журналистов. В итоге стороны так и не смогли договориться, а дорога осталась заблокированной.В середине апреля специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение границы между четырьмя азербайджанскими и четырьмя армянскими селами (среди которых Киранц). Так, предполагается привести линию границы в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.Накануне госкомиссии двух стран провели встречу, по итогам которой подписали протокол. Согласно документу, армянские и азербайджанские пограничники разместятся на согласованных участках в Тавушской области в ближайшие восемь-девять дней. Отмечается, что там установлены специальные столбы для уточнения координат.Процесс передачи части территорий вызвал протесты в Армении. С 20 апреля активисты перекрывают разные трассы, в том числе ведущую в Грузию дорогу в Тавушской области. Митинги также проходят в Ереване у здания правительства страны. Их участники, помимо прекращения процедуры делимитации границ, требуют отставки Пашиняна.
https://ria.ru/20240510/pereselenie-1945163888.html
https://ria.ru/20240511/azerbaydzhana-1945234998.html
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
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в мире, армения, азербайджан, грузия, евросоюз, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Грузия, Евросоюз, Никол Пашинян
В Армении протестующие против делимитации границы перекрыли дорогу в Грузию

Протестующие против делимитации границы жители Киранца перекрыли дорогу в Грузию

© SputnikЖители Тавушского района Армении на участке трассы М6 Воскепар — Киранц
Жители Тавушского района Армении на участке трассы М6 Воскепар — Киранц - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Sputnik
Жители Тавушского района Армении на участке трассы М6 Воскепар — Киранц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 мая — РИА Новости. Жители села Киранц Тавушской области Армении перекрыли дорогу в Грузию, протестуя против делимитации границы, передает Sputnik Армения.
"Перекрыли дорогу межгосударственного значения, которая связывает Армению и Грузию, так как в рамках делимитации часть территории Киранца — два дома, мост, участок межгосударственной дороги в Грузию и предварительно около 50 земельных участков — должны отойти Азербайджану. Жители села недовольны решениями комиссии по делимитации и сдачей сельских территорий", — говорится в сообщении.
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К протестующим приехал глава Тавушского областного управления полиции полковник Артур Мкртчян. Он предложил организовать встречу с губернатором Айком Галумяном, который, по его словам, готов приехать, но "предпочел бы провести встречу в закрытом помещении, а не на магистрали".
Манифестанты, в свою очередь, настаивали на том, чтобы переговоры прошли прямо там и при участии журналистов. В итоге стороны так и не смогли договориться, а дорога осталась заблокированной.
В середине апреля специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение границы между четырьмя азербайджанскими и четырьмя армянскими селами (среди которых Киранц). Так, предполагается привести линию границы в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.
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Накануне госкомиссии двух стран провели встречу, по итогам которой подписали протокол. Согласно документу, армянские и азербайджанские пограничники разместятся на согласованных участках в Тавушской области в ближайшие восемь-девять дней. Отмечается, что там установлены специальные столбы для уточнения координат.

В 2022-м Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Нагорным Карабахом.

Процесс передачи части территорий вызвал протесты в Армении. С 20 апреля активисты перекрывают разные трассы, в том числе ведущую в Грузию дорогу в Тавушской области. Митинги также проходят в Ереване у здания правительства страны. Их участники, помимо прекращения процедуры делимитации границ, требуют отставки Пашиняна.
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В миреАрменияАзербайджанГрузияЕвросоюзНикол Пашинян
 
 
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