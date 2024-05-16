https://ria.ru/20240516/arktika-1946383457.html

Россия и Китай сделали заявление об Арктике

Россия и Китай сделали заявление об Арктике - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай сделали заявление об Арктике

Россия и Китай выразили заинтересованность в сохранении Арктики как территории мира, низкой военно-политической напряженности и стабильности. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:23

2024-05-16T12:23

2024-05-16T12:23

россия

китай

арктика

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выразили заинтересованность в сохранении Арктики как территории мира, низкой военно-политической напряженности и стабильности. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны выражают заинтересованность в сохранении Арктики в качестве территории мира, низкой военно-политической напряженности и стабильности, а также развитии в этом регионе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html

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китай

арктика

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россия, китай, арктика, в мире