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Россия и Китай сделали заявление об Арктике - РИА Новости, 16.05.2024
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12:23 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/arktika-1946383457.html
Россия и Китай сделали заявление об Арктике
Россия и Китай сделали заявление об Арктике - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай сделали заявление об Арктике
Россия и Китай выразили заинтересованность в сохранении Арктики как территории мира, низкой военно-политической напряженности и стабильности. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:23
2024-05-16T12:23
россия
китай
арктика
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выразили заинтересованность в сохранении Арктики как территории мира, низкой военно-политической напряженности и стабильности. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны выражают заинтересованность в сохранении Арктики в качестве территории мира, низкой военно-политической напряженности и стабильности, а также развитии в этом регионе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html
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россия, китай, арктика, в мире
Россия, Китай, Арктика, В мире
Россия и Китай сделали заявление об Арктике

РФ и Китай выразили заинтересованность в сохранении Арктики как территории мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстров архипелага Шпицберген
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выразили заинтересованность в сохранении Арктики как территории мира, низкой военно-политической напряженности и стабильности.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выражают заинтересованность в сохранении Арктики в качестве территории мира, низкой военно-политической напряженности и стабильности, а также развитии в этом регионе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в заявлении.
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