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Суд в Челябинске арестовал сотрудника Росгвардии по делу о взятке - РИА Новости, 16.05.2024
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17:29 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/arest-1946490533.html
Суд в Челябинске арестовал сотрудника Росгвардии по делу о взятке
Суд в Челябинске арестовал сотрудника Росгвардии по делу о взятке - РИА Новости, 16.05.2024
Суд в Челябинске арестовал сотрудника Росгвардии по делу о взятке
Суд арестовал до 15 июля 2024 года заместителя начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Челябинску управления Росгвардии по Челябинской области... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:29
2024-05-16T17:29
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Суд арестовал до 15 июля 2024 года заместителя начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Челябинску управления Росгвардии по Челябинской области Сергея Самохина, которого следствие подозревает в превышении полномочий и получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска. Как сообщало СУСК, уголовные дела были возбуждены в отношении заместителя начальника и инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по Челябинску управления Росгвардии по Челябинской области. С 23 по 27 ноября 2023 года подозреваемые без проверки и наличия оснований привлекли фиктивного директора частного охранного предприятия к административной ответственности за оказание услуг с нарушением требований – тем самым они освободили от ответственности фактического директора предприятия. Кроме того, замначальника лицензионно-разрешительной работы по Челябинску с 2021-го по текущий год получал от директора охранной организации взятку частями в общей сумме не менее 600 тысяч рублей за не проведение проверок, не привлечение к административной ответственности и общее покровительство. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по региону. "Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля 2024 года", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, избрана ли мера пресечения Самохину. СУСК поясняло, что оба фигуранта подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), замначальника отдела также подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
https://ria.ru/20240516/vzyatka-1946468872.html
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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Суд в Челябинске арестовал сотрудника Росгвардии по делу о взятке

Суд в Челябинске арестовал сотрудника Росгвардии Самохина по делу о взятке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Суд арестовал до 15 июля 2024 года заместителя начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Челябинску управления Росгвардии по Челябинской области Сергея Самохина, которого следствие подозревает в превышении полномочий и получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска.
Как сообщало СУСК, уголовные дела были возбуждены в отношении заместителя начальника и инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по Челябинску управления Росгвардии по Челябинской области. С 23 по 27 ноября 2023 года подозреваемые без проверки и наличия оснований привлекли фиктивного директора частного охранного предприятия к административной ответственности за оказание услуг с нарушением требований – тем самым они освободили от ответственности фактического директора предприятия. Кроме того, замначальника лицензионно-разрешительной работы по Челябинску с 2021-го по текущий год получал от директора охранной организации взятку частями в общей сумме не менее 600 тысяч рублей за не проведение проверок, не привлечение к административной ответственности и общее покровительство. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по региону.
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"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля 2024 года", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, избрана ли мера пресечения Самохину.
СУСК поясняло, что оба фигуранта подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), замначальника отдела также подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
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ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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