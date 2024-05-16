https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946378877.html

Биография Сергея Андрияки

Биография Сергея Андрияки - РИА Новости, 16.05.2024

Биография Сергея Андрияки

Народный художник Российской Федерации, основатель Школы акварели Сергей Николаевич Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:11

2024-05-16T12:11

2024-05-16T12:11

справки

москва

сергей андрияка

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Народный художник Российской Федерации, основатель Школы акварели Сергей Николаевич Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве.Его отец, Николай Андрияка (1905-1977), – заслуженный художник РСФСР, преподавал в Московской средней художественной школе (МСХШ) при Московском государственном художественном институте (МГХИ) имени В.И. Сурикова (ныне Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств) с момента ее основания в 1939 году. Последние годы жизни был директором школы. Отец оказал большое влияние на становления сына как художника.С шести лет Сергей Андрияка начал рисовать, под руководством отца овладевал техникой акварели.В 1976 году окончил МСХШ при МГХИ имени В.И. Сурикова.В 1982 году окончил факультет живописи МГХИ имени В.И. Сурикова (мастерская профессора Виктора Цыплакова), защитил диплом по специальности "станковая живопись".В 1979-1985 годах параллельно с учебой в институте, а затем одновременно с работой в Творческих мастерских преподавал живопись в МСХШ.В 1982-1985 годах работал в Творческих мастерских Академии художеств СССР.В 1985-1989 годах работал старшим преподавателем в МГХИ имени В.И. Сурикова.С 1999 года был художественным руководителем Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом. С 2012 года являлся ректором Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.Андрияка был известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Его творческая деятельность началась с работы темперой, гуашью и масляными красками. Кроме того, художник использовал техники мозаики, витража, офорта, росписи по эмали и фарфору. Однако любимой оставалась живопись акварелью. Основной техникой, в которой работал Сергей Андрияка, являлась многослойная акварельная живопись. Художник писал без предварительного карандашного рисунка, кроме самых сложных архитектурных изображений.Творчество Сергея Андрияки было посвящено России. Любимыми темами художника были сельские и городские пейзажи, натюрморты. Написал более 10 тысяч работ (акварель, масляная живопись, гуашь и др.). Картины художника находятся в различных музеях мира и частных собраниях России и зарубежных стран.За свою жизнь Андрияка провел более 500 персональных выставок, проходивших на самых больших и престижных площадках России: в Центральном выставочном зале "Манеж" города Москвы (1994, 2005, 2008, 2011, 2017), Центральном доме художника города Москвы (1995, 1996, 2002), Выставочном зале "Малый манеж" города Москвы (1996), Государственной Третьяковской галерее (1998), Центральном выставочном зале "Манеж" города Санкт-Петербурга (2008), Музейно-выставочном комплексе "Царицыно" в Москве (2008), Орловском музее изобразительных искусств (2014). Состоялось несколько выставок художника в Коломне, Калуге, Нижнем Новгороде, Щелково, Малоярославце (все в 2012). В преддверии ХХII Зимних олимпийских игр (2014) состоялась персональная выставка художника в Сочи. Был неоднократным участником зарубежных выставок в Германии, Италии, Болгарии, Великобритании, Швейцарии, Франции, Австрии и других странах.С 2015 года входил в экспертный совет (направление "Искусство") образовательного фонда "Талант и успех", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина. С 2017 года был главным редактором научно-методического журнала Secreta Artis, который основал совместно с членом-корреспондентом Российской академии художеств, графиком Дарьей Фомичевой. В сентябре 2012 года на телеканале "Культура" вышла программа "Уроки рисования с Сергеем Андриякой", в которой художник учил зрителей основам овладения различными изобразительными средствами. Кроме того, широко известными среди любителей живописи стали видеоуроки – мастер-классы Сергея Андрияки по созданию акварельного рисунка.Сергей Андрияка выпустил 11 книг по технике акварельной живописи и рисунку.На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена курсирует поезд "Акварель". В 2007 и 2019 годах его вагоны были оформлены репродукциями работ Сергея Андрияки и его учеников.Сергей Андрияка был членом Союза художников СССР / России (1983), действительным членом Петровской академии наук и искусств (2003), народным художником Российской Федерации (2005), академиком Российской академии художеств (2007).Сергей Андрияка был награжден множеством наград за свою творческую деятельность: орденом Александра Невского (2018), орденом Почета (2020), медалью министерства обороны Российской Федерации "За укрепление боевого содружества" (2013), благодарностью министра культуры Российской Федерации "За плодотворное сотрудничество и вклад в развитие культуры" (2017), знаком отличия "За заслуги перед Москвой" и Почетной грамотой Московской городской Думы (2008), благодарностью губернатора Орловской области "За многолетнюю плодотворную творческую деятельность, большой вклад в эстетическое и патриотическое воспитание граждан" (2021), орденом Петра Великого I степени (2006), серебряными медалями Международного союза благотворительных организаций "Мир добра" и Православного братства "Радонеж" (2009), памятным знаком "Человек тысячелетия" (2009), орденом "Служение искусству" Международной академии культуры и искусства (2009), золотой медалью имени А.А. Иванова (2012) и др.16 мая 2024 года стало известно, что Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет. Сергей Андрияка был женат, у него остались шестеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, сергей андрияка