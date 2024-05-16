https://ria.ru/20240516/aktivy-1946502347.html

В МВФ предупредили о рисках из-за планов Запада по российским активам

В МВФ предупредили о рисках из-за планов Запада по российским активам - РИА Новости, 16.05.2024

В МВФ предупредили о рисках из-за планов Запада по российским активам

Планы западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему, заявила директор по... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:09

2024-05-16T18:09

2024-05-16T18:46

россия

украина

италия

сергей лавров

евросоюз

g7

мвф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Планы западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на брифинге."Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", — сказала она в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о намерении Запада использовать иммобилизованные российские резервы.Оценивая перспективы достижения соглашения по активам на министерской встрече G7 в Италии, Козак подчеркнула, что это решение должны принимать соответствующие судебные инстанции и юрисдикции. Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее на минувшей неделе представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.

https://ria.ru/20240508/aktivy-1944728393.html

https://ria.ru/20240502/rossiya-1943538186.html

россия

украина

италия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, италия, сергей лавров, евросоюз, g7, мвф, в мире, экономика, европа