МИД: на Западе взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов
Панкин: на Западе взвешивают риск ответных мер РФ в случае конфискации активов
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Здравомыслящие деловые и политические круги на Западе взвешивают все риски ответных мер со стороны России в случае конфискации активов Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Эстония, наверное, не самый важный обладатель активов и абсолютно недружественное нам государство, но более здравомыслящие и деловые круги, политические круги взвешивают все риски, в том числе для самих себя, и риски ответных мер с нашей стороны, которые могут быть и симметричными, и асимметричными, задействованы в самых разных инструментах, в том числе правовых, финансовых, административных", - сказал Панкин журналистам после сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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