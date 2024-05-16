https://ria.ru/20240516/aktivy-1946433089.html

МИД: на Западе взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов

МИД: на Западе взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов - РИА Новости, 16.05.2024

МИД: на Западе взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов

Здравомыслящие деловые и политические круги на Западе взвешивают все риски ответных мер со стороны России в случае конфискации активов Москвы, заявил замглавы... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:52

2024-05-16T14:52

2024-05-16T14:52

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

александр панкин

сергей лавров

евросоюз

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_37166b53b31d39e38b918e0bce045a27.jpg

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Здравомыслящие деловые и политические круги на Западе взвешивают все риски ответных мер со стороны России в случае конфискации активов Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Ранее парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы. Отмечается, что закон позволяет использовать замороженные активы "в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине". "Идет широкая дискуссия, которую активно продвигают и США, и в ЕС, и в других странах, где заморожены российские активы. Мы считаем это попранием международного права, устоев международного права. Это незаконно, нелегально", - заявил дипломат. "Эстония, наверное, не самый важный обладатель активов и абсолютно недружественное нам государство, но более здравомыслящие и деловые круги, политические круги взвешивают все риски, в том числе для самих себя, и риски ответных мер с нашей стороны, которые могут быть и симметричными, и асимметричными, задействованы в самых разных инструментах, в том числе правовых, финансовых, административных", - сказал Панкин журналистам после сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, александр панкин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024, в мире