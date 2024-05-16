https://ria.ru/20240516/adygeya-1946495001.html

Адыгея к концу года завершит строительство и ремонт 53 соцобъектов

Адыгея к концу года завершит строительство и ремонт 53 соцобъектов - РИА Новости, 16.05.2024

Адыгея к концу года завершит строительство и ремонт 53 соцобъектов

В Адыгее к концу 2024 года планируется завершить работы на 53 объектах социальной сферы, которые строятся и реконструируются за счет федеральных средств,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:52

2024-05-16T17:52

2024-05-16T17:52

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946494782_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1c6becd9b8830704d6857d00fffee672.jpg

МАЙКОП, 16 мая - РИА Новости. В Адыгее к концу 2024 года планируется завершить работы на 53 объектах социальной сферы, которые строятся и реконструируются за счет федеральных средств, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В четверг кабмин Адыгеи проанализировал ход выполнения регионом госпрограмм и нацпроектов. Совещание прошло под руководством главы республики Мурата Кумпилова. В сообщении говорится, что в Адыгее при участии федеральных средств ведется возведение, реконструкция, капремонт и подключение к инженерным сетям 65 объектов. "На данном этапе масштабная деятельность идет в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, спорта, соцобслуживания, на инфраструктурных и инженерных объектах, объектах туризма. Кроме того, будут приведены в порядок дамбы и русло реки Фарс. Общий объем финансирования работ по всем направлениям составил 15,6 миллиарда рублей. На 27 объектах работы начаты в этом году, на 53 – должны завершиться к концу года", - отмечается в релизе. В частности, в стадии завершения Дом культуры в ауле Гатлукай, детская школа искусств в Майкопе, административное здание промпарка, дом для семей репатриантов, а также здание водолечебницы. Параллельно идет подготовка к строительству Центра велоспорта и реставрации здания редакций республиканских газет – проекты находятся на стадии разработки. "Подрядчикам необходимо строго придерживаться графика работ, не допуская отставания. Ответственные руководители органов исполнительной власти и главы муниципальных образований должны постоянно контролировать ход и качество работ на всех стройплощадках", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе заседания кабмина. По объектам нового строительства Кумпилов обозначил важность воплощения интересных архитектурных проектов, в том числе и с художественной подсветкой зданий.

https://ria.ru/20240503/zhile-1943751864.html

https://ria.ru/20240416/rynok-1940444526.html

майкоп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

майкоп, мурат кумпилов, жилье