https://ria.ru/20240516/adygeya-1946495001.html
Адыгея к концу года завершит строительство и ремонт 53 соцобъектов
Адыгея к концу года завершит строительство и ремонт 53 соцобъектов - РИА Новости, 16.05.2024
Адыгея к концу года завершит строительство и ремонт 53 соцобъектов
В Адыгее к концу 2024 года планируется завершить работы на 53 объектах социальной сферы, которые строятся и реконструируются за счет федеральных средств,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:52
2024-05-16T17:52
2024-05-16T17:52
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946494782_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1c6becd9b8830704d6857d00fffee672.jpg
МАЙКОП, 16 мая - РИА Новости. В Адыгее к концу 2024 года планируется завершить работы на 53 объектах социальной сферы, которые строятся и реконструируются за счет федеральных средств, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В четверг кабмин Адыгеи проанализировал ход выполнения регионом госпрограмм и нацпроектов. Совещание прошло под руководством главы республики Мурата Кумпилова. В сообщении говорится, что в Адыгее при участии федеральных средств ведется возведение, реконструкция, капремонт и подключение к инженерным сетям 65 объектов. "На данном этапе масштабная деятельность идет в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, спорта, соцобслуживания, на инфраструктурных и инженерных объектах, объектах туризма. Кроме того, будут приведены в порядок дамбы и русло реки Фарс. Общий объем финансирования работ по всем направлениям составил 15,6 миллиарда рублей. На 27 объектах работы начаты в этом году, на 53 – должны завершиться к концу года", - отмечается в релизе. В частности, в стадии завершения Дом культуры в ауле Гатлукай, детская школа искусств в Майкопе, административное здание промпарка, дом для семей репатриантов, а также здание водолечебницы. Параллельно идет подготовка к строительству Центра велоспорта и реставрации здания редакций республиканских газет – проекты находятся на стадии разработки. "Подрядчикам необходимо строго придерживаться графика работ, не допуская отставания. Ответственные руководители органов исполнительной власти и главы муниципальных образований должны постоянно контролировать ход и качество работ на всех стройплощадках", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе заседания кабмина. По объектам нового строительства Кумпилов обозначил важность воплощения интересных архитектурных проектов, в том числе и с художественной подсветкой зданий.
https://ria.ru/20240503/zhile-1943751864.html
https://ria.ru/20240416/rynok-1940444526.html
майкоп
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946494782_32:0:1169:853_1920x0_80_0_0_d3af5ce95680071266f8f24537441da3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкоп, мурат кумпилов, жилье
Республика Адыгея, Майкоп, Мурат Кумпилов, Жилье
МАЙКОП, 16 мая - РИА Новости. В Адыгее к концу 2024 года планируется завершить работы на 53 объектах социальной сферы, которые строятся и реконструируются за счет федеральных средств, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В четверг кабмин Адыгеи проанализировал ход выполнения регионом госпрограмм и нацпроектов. Совещание прошло под руководством главы республики Мурата Кумпилова.
В сообщении говорится, что в Адыгее при участии федеральных средств ведется возведение, реконструкция, капремонт и подключение к инженерным сетям 65 объектов.
"На данном этапе масштабная деятельность идет в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, спорта, соцобслуживания, на инфраструктурных и инженерных объектах, объектах туризма. Кроме того, будут приведены в порядок дамбы и русло реки Фарс. Общий объем финансирования работ по всем направлениям составил 15,6 миллиарда рублей. На 27 объектах работы начаты в этом году, на 53 – должны завершиться к концу года", - отмечается в релизе.
В частности, в стадии завершения Дом культуры в ауле Гатлукай, детская школа искусств в Майкопе, административное здание промпарка, дом для семей репатриантов, а также здание водолечебницы. Параллельно идет подготовка к строительству Центра велоспорта и реставрации здания редакций республиканских газет – проекты находятся на стадии разработки.
"Подрядчикам необходимо строго придерживаться графика работ, не допуская отставания. Ответственные руководители органов исполнительной власти и главы муниципальных образований должны постоянно контролировать ход и качество работ на всех стройплощадках", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе заседания кабмина.
По объектам нового строительства Кумпилов обозначил важность воплощения интересных архитектурных проектов, в том числе и с художественной подсветкой зданий.