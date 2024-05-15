https://ria.ru/20240515/zelenskiy_vizit-1946028515.html

СМИ: Зеленский в последний момент отменил визит в Испанию

СМИ: Зеленский в последний момент отменил визит в Испанию - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: Зеленский в последний момент отменил визит в Испанию

Владимир Зеленский отменил визит в Испанию, который должен был состояться в эту пятницу, сообщает агентство EFE. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:26

2024-05-15T01:26

2024-05-15T05:50

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский отменил визит в Испанию, который должен был состояться в эту пятницу, сообщает агентство EFE."Зеленский отменяет свой визит в Мадрид, запланированный на пятницу", — говорится в сообщении агентства в социальной сети X.Ранее телеканал TVE с ссылкой на источники в королевской семье сообщал, что Зеленский посетит в эту пятницу Испанию для подписания с премьер-министром страны Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности. Газета Pais ранее сообщала, что соглашение о безопасности обязывает Мадрид оказывать долгосрочную военную помощь Киеву, сотрудничать в обучении своих вооруженных сил и развитии украинской оборонной промышленности, а также обмениваться информацией в области разведки и кибербезопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240513/pomosch-1945638467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, украина, мадрид, владимир зеленский, сергей лавров, педро санчес, нато