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Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности - РИА Новости, 15.05.2024
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09:40 15.05.2024 (обновлено: 09:52 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/zelenskiy-1946059877.html
Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности
Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности - РИА Новости, 15.05.2024
Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности
Владимир Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, демократические институты и промышленность, он превратился в могильщика украинской... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:40
2024-05-15T09:52
в мире
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, демократические институты и промышленность, он превратился в могильщика украинской государственности, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. "Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facеbook*. По его словам, за пять лет на посту главы государства Зеленский закрыл все телеканалы, которые рассказывали правду, втянул Украину в военный конфликт, в котором заинтересован Запад, увеличил государственный долг практически в два раза. "Уничтожил демократические институты, расставив своих ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. Такого уровня коррупции в Украине еще не было. Украинцы столкнулись с несвободой слова и невиданным преследованием оппозиции. Зеленский практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины. Сократил население страны вдвое, если не больше… Полностью уничтожил суверенитет Украины", - добавил Азаров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945679754.html
https://ria.ru/20240416/azarov-1940308351.html
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в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик)
Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности

Экс-премьер Азаров: Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, демократические институты и промышленность, он превратился в могильщика украинской государственности, заявил бывший премьер страны Николай Азаров.
"Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facеbook*.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Победы уже не ждут. Зеленский не послушал Запад и проиграл
14 мая, 08:00
По его словам, за пять лет на посту главы государства Зеленский закрыл все телеканалы, которые рассказывали правду, втянул Украину в военный конфликт, в котором заинтересован Запад, увеличил государственный долг практически в два раза.
"Уничтожил демократические институты, расставив своих ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. Такого уровня коррупции в Украине еще не было. Украинцы столкнулись с несвободой слова и невиданным преследованием оппозиции. Зеленский практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины. Сократил население страны вдвое, если не больше… Полностью уничтожил суверенитет Украины", - добавил Азаров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет коррупции, заявил Азаров
16 апреля, 09:17
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)
 
 
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