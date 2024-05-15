https://ria.ru/20240515/zelenskiy-1946059877.html
Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности
Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности - РИА Новости, 15.05.2024
Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности
Владимир Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, демократические институты и промышленность, он превратился в могильщика украинской... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:40
2024-05-15T09:40
2024-05-15T09:52
в мире
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b08c8bad80dd93897867c7b220bc6dd0.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, демократические институты и промышленность, он превратился в могильщика украинской государственности, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. "Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facеbook*. По его словам, за пять лет на посту главы государства Зеленский закрыл все телеканалы, которые рассказывали правду, втянул Украину в военный конфликт, в котором заинтересован Запад, увеличил государственный долг практически в два раза. "Уничтожил демократические институты, расставив своих ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. Такого уровня коррупции в Украине еще не было. Украинцы столкнулись с несвободой слова и невиданным преследованием оппозиции. Зеленский практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины. Сократил население страны вдвое, если не больше… Полностью уничтожил суверенитет Украины", - добавил Азаров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945679754.html
https://ria.ru/20240416/azarov-1940308351.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926509_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d9d3d57753920cec02469815e824f79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик)
Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности
Экс-премьер Азаров: Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, демократические институты и промышленность, он превратился в могильщика украинской государственности, заявил бывший премьер страны Николай Азаров.
"Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facеbook*.
По его словам, за пять лет на посту главы государства Зеленский закрыл все телеканалы, которые рассказывали правду, втянул Украину в военный конфликт, в котором заинтересован Запад, увеличил государственный долг практически в два раза.
"Уничтожил демократические институты, расставив своих ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. Такого уровня коррупции в Украине еще не было. Украинцы столкнулись с несвободой слова и невиданным преследованием оппозиции. Зеленский практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины. Сократил население страны вдвое, если не больше… Полностью уничтожил суверенитет Украины", - добавил Азаров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.