https://ria.ru/20240515/zelenskiy-1946059877.html

Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности

Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности - РИА Новости, 15.05.2024

Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности

Владимир Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, демократические институты и промышленность, он превратился в могильщика украинской... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:40

2024-05-15T09:40

2024-05-15T09:52

в мире

украина

владимир зеленский

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, демократические институты и промышленность, он превратился в могильщика украинской государственности, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. "Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facеbook*. По его словам, за пять лет на посту главы государства Зеленский закрыл все телеканалы, которые рассказывали правду, втянул Украину в военный конфликт, в котором заинтересован Запад, увеличил государственный долг практически в два раза. "Уничтожил демократические институты, расставив своих ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. Такого уровня коррупции в Украине еще не было. Украинцы столкнулись с несвободой слова и невиданным преследованием оппозиции. Зеленский практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины. Сократил население страны вдвое, если не больше… Полностью уничтожил суверенитет Украины", - добавил Азаров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945679754.html

https://ria.ru/20240416/azarov-1940308351.html

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в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик)