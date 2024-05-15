https://ria.ru/20240515/zayavlenie-1946276295.html

Суд вернул компании Silver Basis заявление по банкротству завода "Москвич"

Суд вернул компании Silver Basis заявление по банкротству завода "Москвич" - РИА Новости, 15.05.2024

Суд вернул компании Silver Basis заявление по банкротству завода "Москвич"

Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения по существу гонконгской компании Silver Basis (HK) Investment Development Company Limited заявление, в котором... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:15

2024-05-15T21:15

2024-05-15T21:15

экономика

москва

россия

высший арбитражный суд

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения по существу гонконгской компании Silver Basis (HK) Investment Development Company Limited заявление, в котором она просила инициировать процедуру банкротства АО "Московский автомобильный завод "Москвич", следует из опубликованного в среду определения суда. В нем поясняется, что требования заявителя основаны на вступившем в силу в апреле решении арбитражного суда Москвы о взыскании с "Москвича" в пользу Silver Basis около 2,6 миллиона евро (более 257 миллионов рублей по текущему курсу). Долг возник по договору 2020 года, который гонконгская компания заключила с ЗАО "Рено Россия" на разработку оснастки для производства комплектующих для автомобилей Renault. Вместе с тем, отметил суд, исполнение этого решения было приостановлено 26 апреля арбитражным судом Московского округа до рассмотрения кассационной жалобы ответчика на судебные акты двух нижестоящих инстанций. Заседание назначено на 6 июня. Заявление Silver Basis о банкротстве автозавода было подано 3 мая. Возвращая это заявление, суд сослался на постановление пленума Высшего арбитражного суда России 2012 года. Как разъяснил пленум, если после принятия заявления о банкротстве к рассмотрению выясняется, что "исполнение судебного акта, подтверждающего требования заявителя, приостановлено… отсрочено либо рассрочено" заявление о банкротстве оставляется без рассмотрения. Если же аналогичные обстоятельства установлены до принятия заявления о банкротстве к производству, пришел к выводу суд в деле "Москвича", оно возвращается заявителю. Ранее в пресс-службе автозавода, комментируя обращение Silver Basis в суд с заявлением о банкротстве, также указывали на приостановление исполнения судебного акта, в связи с чем "поданное заявление о признании завода "Москвич" банкротом безосновательно и не подлежит принятию к производству суда". Пресс-служба отмечала, что "претензии гонконгской компании… являются манипуляцией общественным мнением", а у самого "Москвича" устойчивое финансовое положение и "никаких оснований для его банкротства не имеется". В марте 2022 года французский автоконцерн Renault приостановил деятельность в РФ. К середине мая принадлежавший организации автозавод ЗАО "Рено Россия" в Москве мощностью до 180 тысяч автомобилей в год передали правительству столицы. В июне предприятие переименовали в АО "Московский автомобильный завод "Москвич".

https://ria.ru/20240513/moskvich-1945608104.html

https://ria.ru/20240513/avtovaz-1945583378.html

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экономика, москва, россия, высший арбитражный суд