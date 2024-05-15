https://ria.ru/20240515/zasedanie-1946086133.html
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.05.2024
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:35
2024-05-15T11:35
2024-05-15T11:35
михаил мишустин
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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Мишустин проводит заседание правительства_15 мая
Мишустин проводит заседание правительства_15 мая
2024-05-15T11:35
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1
5
4.7
96
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михаил мишустин, видео
Михаил Мишустин
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
2024-05-15T11:35
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PT5M23S
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.