https://ria.ru/20240515/zarabotok-1946025007.html

Раскрыта возможность заработка на ошибках банкиров и ее нюансы

Раскрыта возможность заработка на ошибках банкиров и ее нюансы - РИА Новости, 15.05.2024

Раскрыта возможность заработка на ошибках банкиров и ее нюансы

Недавнее решение Верховного суда по банку “Тинькофф” дало гражданам возможность получить правовую защиту при извлечении прибыли из ошибок банков в курсах валют. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T02:19

2024-05-15T02:19

2024-05-15T02:19

экономика

тинькофф. кредитные системы

яковлев и партнеры

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Недавнее решение Верховного суда по банку “Тинькофф” дало гражданам возможность получить правовую защиту при извлечении прибыли из ошибок банков в курсах валют. Такое бывает крайне редко и всегда есть нюансы, рассказала агентству “Прайм” директор юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.Речь идет о судебном деле Ильи Филимонова, заработавшего 68,8 тысяч евро на валютных операциях во время колебаний курса рубля. Банк “Тинькофф” пытался списать его прибыль, сославшись на технические сбои и некорректные курсы. Но Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций, объяснив это тем, что банк не вправе забирать средства с счетов клиентов без законных оснований и судебного решения.Это решение окажет влияние на судебную практику и побудит граждан чаще использовать подобные ошибки банков в свою пользу. Но и банки получили основание для ужесточения условий договоров, чтобы предотвратить безосновательное обогащение клиентов, ведь полностью исключить ошибки, в том числе, технические сбои банкиры не могут. Важно понимать, что попытка воспользоваться ими чревата судебными разбирательствами. Поэтому желающие заработать таким образом должны быть не только финансово грамотными, но и знать свои права, заключила Яковлева.

https://ria.ru/20240314/pribyl-1932835333.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, тинькофф. кредитные системы, яковлев и партнеры