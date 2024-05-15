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Раскрыта возможность заработка на ошибках банкиров и ее нюансы
Раскрыта возможность заработка на ошибках банкиров и ее нюансы - РИА Новости, 15.05.2024
Раскрыта возможность заработка на ошибках банкиров и ее нюансы
Недавнее решение Верховного суда по банку “Тинькофф” дало гражданам возможность получить правовую защиту при извлечении прибыли из ошибок банков в курсах валют. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:19
2024-05-15T02:19
2024-05-15T02:19
экономика
тинькофф. кредитные системы
яковлев и партнеры
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Недавнее решение Верховного суда по банку “Тинькофф” дало гражданам возможность получить правовую защиту при извлечении прибыли из ошибок банков в курсах валют. Такое бывает крайне редко и всегда есть нюансы, рассказала агентству “Прайм” директор юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.Речь идет о судебном деле Ильи Филимонова, заработавшего 68,8 тысяч евро на валютных операциях во время колебаний курса рубля. Банк “Тинькофф” пытался списать его прибыль, сославшись на технические сбои и некорректные курсы. Но Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций, объяснив это тем, что банк не вправе забирать средства с счетов клиентов без законных оснований и судебного решения.Это решение окажет влияние на судебную практику и побудит граждан чаще использовать подобные ошибки банков в свою пользу. Но и банки получили основание для ужесточения условий договоров, чтобы предотвратить безосновательное обогащение клиентов, ведь полностью исключить ошибки, в том числе, технические сбои банкиры не могут. Важно понимать, что попытка воспользоваться ими чревата судебными разбирательствами. Поэтому желающие заработать таким образом должны быть не только финансово грамотными, но и знать свои права, заключила Яковлева.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тинькофф. кредитные системы, яковлев и партнеры
Экономика, Тинькофф. Кредитные Системы, Яковлев и партнеры
Раскрыта возможность заработка на ошибках банкиров и ее нюансы
Юрист Яковлева: решение ВС России позволит заработать на ошибках в курсах валют
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Недавнее решение Верховного суда по банку “Тинькофф” дало гражданам возможность получить правовую защиту при извлечении прибыли из ошибок банков в курсах валют. Такое бывает крайне редко и всегда есть нюансы, рассказала агентству “Прайм”
директор юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
Речь идет о судебном деле Ильи Филимонова, заработавшего 68,8 тысяч евро на валютных операциях во время колебаний курса рубля. Банк “Тинькофф” пытался списать его прибыль, сославшись на технические сбои и некорректные курсы. Но Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций, объяснив это тем, что банк не вправе забирать средства с счетов клиентов без законных оснований и судебного решения.
Это решение окажет влияние на судебную практику и побудит граждан чаще использовать подобные ошибки банков в свою пользу. Но и банки получили основание для ужесточения условий договоров, чтобы предотвратить безосновательное обогащение клиентов, ведь полностью исключить ошибки, в том числе, технические сбои банкиры не могут. Важно понимать, что попытка воспользоваться ими чревата судебными разбирательствами. Поэтому желающие заработать таким образом должны быть не только финансово грамотными, но и знать свои права, заключила Яковлева.