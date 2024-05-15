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Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов - РИА Новости, 15.05.2024
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02:24 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/zapad-1946033766.html
Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов
Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов - РИА Новости, 15.05.2024
Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов
Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада прибегают к неоколониальным методам, чтобы обеспечить свое благополучие за счет других стран. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:24
2024-05-15T02:24
в мире
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китай
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада прибегают к неоколониальным методам, чтобы обеспечить свое благополучие за счет других стран. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить своё благополучие за счёт других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам", - заявил российский лидер.
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в мире, россия, китай, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов

Путин: Запад неоколониальными методами достигает благополучия за чужой счет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада прибегают к неоколониальным методам, чтобы обеспечить свое благополучие за счет других стран.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
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"Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить своё благополучие за счёт других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам", - заявил российский лидер.
 
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