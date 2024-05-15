https://ria.ru/20240515/zapad-1946033766.html
Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов
Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов - РИА Новости, 15.05.2024
Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов
Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада прибегают к неоколониальным методам, чтобы обеспечить свое благополучие за счет других стран. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:24
2024-05-15T02:24
2024-05-15T02:24
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада прибегают к неоколониальным методам, чтобы обеспечить свое благополучие за счет других стран. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить своё благополучие за счёт других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам", - заявил российский лидер.
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в мире, россия, китай, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов
Путин: Запад неоколониальными методами достигает благополучия за чужой счет