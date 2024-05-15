https://ria.ru/20240515/zapad-1946033766.html

Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов

Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов - РИА Новости, 15.05.2024

Путин обвинил Запад в использовании неоколониальных методов

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада прибегают к неоколониальным методам, чтобы обеспечить свое благополучие за счет других стран. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T02:24

2024-05-15T02:24

2024-05-15T02:24

в мире

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада прибегают к неоколониальным методам, чтобы обеспечить свое благополучие за счет других стран. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить своё благополучие за счёт других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

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в мире, россия, китай, владимир путин