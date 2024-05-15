https://ria.ru/20240515/zakupki-1946218638.html

Объем закупок у бизнеса превысил 500 млрд рублей в Подмосковье в 2023 году

Объем закупок у бизнеса превысил 500 млрд рублей в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 15.05.2024

Объем закупок у бизнеса превысил 500 млрд рублей в Подмосковье в 2023 году

Подмосковье в прошлом году в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ закупило у бизнеса продукции и услуг на сумму более 500 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:58

2024-05-15T17:58

2024-05-15T17:58

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подмосковье в прошлом году в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ закупило у бизнеса продукции и услуг на сумму более 500 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Госзакупки – один из важнейших элементов господдержки бизнеса, который включен в клиентский путь инвестора, реализованный в Московской области. За счет инструмента госзакупок бизнес получает возможность повысить точность инвестпланирования, что особенно важно на начальных этапах запуска инвестпроектов", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в прошлом году объем закупок Подмосковья через 44-ФЗ и 223-ФЗ составил 521 миллиард рублей, более половины из них пришлось на малый и средний бизнес – 268 миллиардов рублей. Зиновьева подчеркнула, что госзакупки – это часть большого пакета поддержки и услуг по сопровождению, которые получают инвесторы в Московской области. Все инвестпроекты в регионе сопровождаются в рамках клиентского пути – это кратчайший и наиболее эффективный маршрут реализации проекта от получения инвестзаявки до запуска и дальнейшего функционирования предприятия. Она добавила, что клиентский путь инвестора в Московской области реализован в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

https://ria.ru/20240506/kontrakty-1944200046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса