https://ria.ru/20240515/zakupki-1946218638.html
Объем закупок у бизнеса превысил 500 млрд рублей в Подмосковье в 2023 году
Объем закупок у бизнеса превысил 500 млрд рублей в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 15.05.2024
Объем закупок у бизнеса превысил 500 млрд рублей в Подмосковье в 2023 году
Подмосковье в прошлом году в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ закупило у бизнеса продукции и услуг на сумму более 500 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:58
2024-05-15T17:58
2024-05-15T17:58
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подмосковье в прошлом году в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ закупило у бизнеса продукции и услуг на сумму более 500 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Госзакупки – один из важнейших элементов господдержки бизнеса, который включен в клиентский путь инвестора, реализованный в Московской области. За счет инструмента госзакупок бизнес получает возможность повысить точность инвестпланирования, что особенно важно на начальных этапах запуска инвестпроектов", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в прошлом году объем закупок Подмосковья через 44-ФЗ и 223-ФЗ составил 521 миллиард рублей, более половины из них пришлось на малый и средний бизнес – 268 миллиардов рублей. Зиновьева подчеркнула, что госзакупки – это часть большого пакета поддержки и услуг по сопровождению, которые получают инвесторы в Московской области. Все инвестпроекты в регионе сопровождаются в рамках клиентского пути – это кратчайший и наиболее эффективный маршрут реализации проекта от получения инвестзаявки до запуска и дальнейшего функционирования предприятия. Она добавила, что клиентский путь инвестора в Московской области реализован в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.
https://ria.ru/20240506/kontrakty-1944200046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подмосковье в прошлом году в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ закупило у бизнеса продукции и услуг на сумму более 500 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Госзакупки – один из важнейших элементов господдержки бизнеса, который включен в клиентский путь инвестора, реализованный в Московской области. За счет инструмента госзакупок бизнес получает возможность повысить точность инвестпланирования, что особенно важно на начальных этапах запуска инвестпроектов", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в прошлом году объем закупок Подмосковья через 44-ФЗ и 223-ФЗ составил 521 миллиард рублей, более половины из них пришлось на малый и средний бизнес – 268 миллиардов рублей.
Зиновьева подчеркнула, что госзакупки – это часть большого пакета поддержки и услуг по сопровождению, которые получают инвесторы в Московской области. Все инвестпроекты в регионе сопровождаются в рамках клиентского пути – это кратчайший и наиболее эффективный маршрут реализации проекта от получения инвестзаявки до запуска и дальнейшего функционирования предприятия.
Она добавила, что клиентский путь инвестора в Московской области реализован в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.