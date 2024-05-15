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В ГД внесли закон о праве на проверку загранпаспортов в секретных службах

В ГД внесли закон о праве на проверку загранпаспортов в секретных службах - РИА Новости, 15.05.2024

В ГД внесли закон о праве на проверку загранпаспортов в секретных службах

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, дающий руководителям режимно-секретных подразделений право проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:31

2024-05-15T14:31

2024-05-15T15:32

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, дающий руководителям режимно-секретных подразделений право проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает секретной информацией, следует из электронной базы нижней палаты. "Для выезда в большинство стран необходим загранпаспорт, в который при пересечении границы пограничными службами вносятся отметки. Сопоставление данных отметок со сведениями, имеющимися в режимно-секретном подразделении, касающимися разрешения на выезд (уведомления о выезде), является наиболее быстрым и простым способом осуществления контроля за соблюдением условий выезда за границу", — говорится в пояснительной записке.Среди авторов документа — глава комитета по безопасности Василий Пискарев, его заместитель Анатолий Выборный и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. По словам Выборного, эта инициатива направлена на повышение уровня нацбезопасности и оперативное выявление фактов о действиях секретоносителей, создающих угрозу безопасности России и способных привести к разглашению гостайны. "Если выезд не был санкционирован, но работник выезжал за пределы России, это просто и быстро можно будет выявить при сопоставлении имеющихся разрешений за подписью руководителя с отметками в паспорте", — пояснил Выборный. Он отметил, что случаи таких несанкционированных выездов есть, поэтому особенно важно усилить контроль именно сейчас — одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, чтобы лазейками для выезда не могли воспользоваться люди, нечистые на руку.

https://ria.ru/20240423/puteshestviya-1941528495.html

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общество, россия, анатолий выборный, госдума рф