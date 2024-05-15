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В ГД внесли закон о праве на проверку загранпаспортов в секретных службах
В ГД внесли закон о праве на проверку загранпаспортов в секретных службах - РИА Новости, 15.05.2024
В ГД внесли закон о праве на проверку загранпаспортов в секретных службах
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, дающий руководителям режимно-секретных подразделений право проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:31
2024-05-15T14:31
2024-05-15T15:32
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, дающий руководителям режимно-секретных подразделений право проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает секретной информацией, следует из электронной базы нижней палаты. "Для выезда в большинство стран необходим загранпаспорт, в который при пересечении границы пограничными службами вносятся отметки. Сопоставление данных отметок со сведениями, имеющимися в режимно-секретном подразделении, касающимися разрешения на выезд (уведомления о выезде), является наиболее быстрым и простым способом осуществления контроля за соблюдением условий выезда за границу", — говорится в пояснительной записке.Среди авторов документа — глава комитета по безопасности Василий Пискарев, его заместитель Анатолий Выборный и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. По словам Выборного, эта инициатива направлена на повышение уровня нацбезопасности и оперативное выявление фактов о действиях секретоносителей, создающих угрозу безопасности России и способных привести к разглашению гостайны. "Если выезд не был санкционирован, но работник выезжал за пределы России, это просто и быстро можно будет выявить при сопоставлении имеющихся разрешений за подписью руководителя с отметками в паспорте", — пояснил Выборный. Он отметил, что случаи таких несанкционированных выездов есть, поэтому особенно важно усилить контроль именно сейчас — одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, чтобы лазейками для выезда не могли воспользоваться люди, нечистые на руку.
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общество, россия, анатолий выборный, госдума рф
Общество, Россия, Анатолий Выборный, Госдума РФ
В ГД внесли закон о праве на проверку загранпаспортов в секретных службах
В ГД внесли проект о проверке отметок в загранпаспортах допущенных к гостайне
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, дающий руководителям режимно-секретных подразделений право проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает секретной информацией, следует из электронной базы
нижней палаты.
"Для выезда в большинство стран необходим загранпаспорт, в который при пересечении границы пограничными службами вносятся отметки. Сопоставление данных отметок со сведениями, имеющимися в режимно-секретном подразделении, касающимися разрешения на выезд (уведомления о выезде), является наиболее быстрым и простым способом осуществления контроля за соблюдением условий выезда за границу", — говорится в пояснительной записке.
Работники, допущенные к гостайне, при выезде за рубеж должны в письменном виде согласовывать это с руководством (касается тех, кто допущен к сведениям особой важности или совершенно секретным) либо письменно уведомлять руководителя (те, кто допущен к секретным сведениям).
Среди авторов документа — глава комитета по безопасности Василий Пискарев, его заместитель Анатолий Выборный
и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.
По словам Выборного
, эта инициатива направлена на повышение уровня нацбезопасности и оперативное выявление фактов о действиях секретоносителей, создающих угрозу безопасности России и способных привести к разглашению гостайны.
"Если выезд не был санкционирован, но работник выезжал за пределы России, это просто и быстро можно будет выявить при сопоставлении имеющихся разрешений за подписью руководителя с отметками в паспорте", — пояснил Выборный.
Он отметил, что случаи таких несанкционированных выездов есть, поэтому особенно важно усилить контроль именно сейчас — одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, чтобы лазейками для выезда не могли воспользоваться люди, нечистые на руку.