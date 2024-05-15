https://ria.ru/20240515/zakon-1946280995.html

МИД ПМР осудил молдавский закон о сепаратизме

МИД ПМР осудил молдавский закон о сепаратизме - РИА Новости, 15.05.2024

МИД ПМР осудил молдавский закон о сепаратизме

Молдавский закон о сепаратизме является большой проблемой для переговорного процесса, заявил в среду глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:52

2024-05-15T21:52

2024-05-15T22:30

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ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Молдавский закон о сепаратизме является большой проблемой для переговорного процесса, заявил в среду глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Эти законодательные и репрессивные меры, которые Молдова применила и внедрила, являются большой проблемой для переговорного процесса в целом, для нормального диалога. Они ограничивают диалог, и это признает не только приднестровская сторона, но и действующее председательство в ОБСЕ", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый приднестровский". Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что Кишинев может использовать правовые механизмы для ограничения прав и свобод любого жителя Приднестровья, включая представителей переговорной команды. По его словам, именно поэтому в последнее время все встречи представителей Кишинева и Тирасполя проводятся исключительно на территории Приднестровья. "Мы обратились с инициативой в адрес международных участников, включая ОБСЕ, с предложением активизировать свою позицию для того, чтобы вернуть переговоры в нормальное рабочее русло. Чтобы встречи проводились как положено поочередно на территории сторон и не было никаких фактов, которые влияли или угрожали безопасности участников переговорных команд", - отметил Игнатьев. В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240515/pridnestrove-1946280654.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, обсе