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В УПЦ заявили о захвате храма в Хмельницкой области местными властями

В УПЦ заявили о захвате храма в Хмельницкой области местными властями - РИА Новости, 15.05.2024

В УПЦ заявили о захвате храма в Хмельницкой области местными властями

В Хмельницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили о захвате храма в селе Сутковцы в Хмельницкой области местными властями. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T22:27

2024-05-15T22:27

2024-05-15T22:28

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Хмельницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили о захвате храма в селе Сутковцы в Хмельницкой области местными властями. "Утром 15 мая 2024 года представители государственной власти (местной государственной администрации, исполнительной службы, полиции, ТЦК) завладели помещением Свято-Покровского храма села Сутковцы Хмельницкого района, считая его собственностью. Завладение храмом было осуществлено силовым путем выбивания входной двери. Постоянные прихожане религиозной общины Свято-Покровского храма села Сутковцы пока не меняли подчиненность в организационных и канонических вопросах, но наоборот по собственному волеизъявлению остаются в Украинской православной церкви с руководящим центром в Киеве согласно решению общего приходского собрания, принятому еще в 2019 году", – говорится в Telegram-канале епархии. Свято-Покровская церковь в селе Сутковцы – памятник средневековой церковной и оборонной архитектуры ХV-ХVІ веков. Оно было передано верующим еще в 1989 году. "Несмотря на лишение религиозной общины помещения храма, приход Украинской православной церкви в селе Сутковцы остается действующим и будет проводить богослужения в специально приспособленном под храм помещении. Настоятель и постоянные прихожане надеются на восстановление в будущем законности, своих конституционных прав на свободу вероисповедания и возвращение Свято-Покровского храма", – заявили в Хмельницкой епархии. За последнее время украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240509/delo-1945010622.html

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украина, хмельницкая область, киев, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире