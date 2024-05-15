В УПЦ заявили о захвате храма в Хмельницкой области местными властями
В Хмельницкой епархии УПЦ заявили о захвате храма в Сутковцах местными властями
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Хмельницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили о захвате храма в селе Сутковцы в Хмельницкой области местными властями.
"Утром 15 мая 2024 года представители государственной власти (местной государственной администрации, исполнительной службы, полиции, ТЦК) завладели помещением Свято-Покровского храма села Сутковцы Хмельницкого района, считая его собственностью. Завладение храмом было осуществлено силовым путем выбивания входной двери. Постоянные прихожане религиозной общины Свято-Покровского храма села Сутковцы пока не меняли подчиненность в организационных и канонических вопросах, но наоборот по собственному волеизъявлению остаются в Украинской православной церкви с руководящим центром в Киеве согласно решению общего приходского собрания, принятому еще в 2019 году", – говорится в Telegram-канале епархии.
Свято-Покровская церковь в селе Сутковцы – памятник средневековой церковной и оборонной архитектуры ХV-ХVІ веков. Оно было передано верующим еще в 1989 году.
"Несмотря на лишение религиозной общины помещения храма, приход Украинской православной церкви в селе Сутковцы остается действующим и будет проводить богослужения в специально приспособленном под храм помещении. Настоятель и постоянные прихожане надеются на восстановление в будущем законности, своих конституционных прав на свободу вероисповедания и возвращение Свято-Покровского храма", – заявили в Хмельницкой епархии.
За последнее время украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".