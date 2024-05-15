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Захарова прокомментировала идею Эстонии отправить войска на Украину - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/zakharova-1946116102.html
Захарова прокомментировала идею Эстонии отправить войска на Украину
Захарова прокомментировала идею Эстонии отправить войска на Украину - РИА Новости, 15.05.2024
Захарова прокомментировала идею Эстонии отправить войска на Украину
Любое иностранное вооружение и любые иностранные наемники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью российских вооруженных сил, заявила РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:10
2024-05-15T13:10
специальная военная операция на украине
украина
россия
эстония
мария захарова
нато
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Любое иностранное вооружение и любые иностранные наемники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью российских вооруженных сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне высказываний из Эстонии о возможности отправки войск на Украину. Ранее советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью изданию Breaking Defense заявил, что власти Эстонии рассматривают возможность отправки военных на запад Украины, чтобы взять на себя тыловые задачи и "освободить" украинских военных для участия в боевых действиях на передовой. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг заявление советника, по словам министра, эта идея не получила развития. На брифинге Захаровой для СМИ один из журналистов поинтересовался, будут ли военнослужащие армии Эстонии рассматриваться Россией как законная цель в случае их появления на Украине. "Любое поставляемое нацистскому киевскому режиму оружие рассматривается вооруженными силами Российской Федерации как законная цель, военная цель и подлежит уничтожению. Аналогично, иностранные наемники неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Я не знаю, зачем вы выделяете эстонцев. То ли потому что их больше любите, то ли потому что меньше любите. Не могу вам сказать, но это касается всех стран и народов", - сказала Захарова. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240511/ucheniya-1945254748.html
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украина, россия, эстония, мария захарова, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Эстония, Мария Захарова, НАТО, В мире
Захарова прокомментировала идею Эстонии отправить войска на Украину

Захарова: любые иностранные наемники на Украине станут целью российских войск

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Любое иностранное вооружение и любые иностранные наемники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью российских вооруженных сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне высказываний из Эстонии о возможности отправки войск на Украину.
Ранее советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью изданию Breaking Defense заявил, что власти Эстонии рассматривают возможность отправки военных на запад Украины, чтобы взять на себя тыловые задачи и "освободить" украинских военных для участия в боевых действиях на передовой. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг заявление советника, по словам министра, эта идея не получила развития.
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На брифинге Захаровой для СМИ один из журналистов поинтересовался, будут ли военнослужащие армии Эстонии рассматриваться Россией как законная цель в случае их появления на Украине.
"Любое поставляемое нацистскому киевскому режиму оружие рассматривается вооруженными силами Российской Федерации как законная цель, военная цель и подлежит уничтожению. Аналогично, иностранные наемники неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Я не знаю, зачем вы выделяете эстонцев. То ли потому что их больше любите, то ли потому что меньше любите. Не могу вам сказать, но это касается всех стран и народов", - сказала Захарова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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