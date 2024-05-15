https://ria.ru/20240515/zakharova-1946116102.html

Захарова прокомментировала идею Эстонии отправить войска на Украину

Захарова прокомментировала идею Эстонии отправить войска на Украину - РИА Новости, 15.05.2024

Захарова прокомментировала идею Эстонии отправить войска на Украину

Любое иностранное вооружение и любые иностранные наемники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью российских вооруженных сил, заявила РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:10

2024-05-15T13:10

2024-05-15T13:10

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Любое иностранное вооружение и любые иностранные наемники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью российских вооруженных сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне высказываний из Эстонии о возможности отправки войск на Украину. Ранее советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью изданию Breaking Defense заявил, что власти Эстонии рассматривают возможность отправки военных на запад Украины, чтобы взять на себя тыловые задачи и "освободить" украинских военных для участия в боевых действиях на передовой. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг заявление советника, по словам министра, эта идея не получила развития. На брифинге Захаровой для СМИ один из журналистов поинтересовался, будут ли военнослужащие армии Эстонии рассматриваться Россией как законная цель в случае их появления на Украине. "Любое поставляемое нацистскому киевскому режиму оружие рассматривается вооруженными силами Российской Федерации как законная цель, военная цель и подлежит уничтожению. Аналогично, иностранные наемники неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Я не знаю, зачем вы выделяете эстонцев. То ли потому что их больше любите, то ли потому что меньше любите. Не могу вам сказать, но это касается всех стран и народов", - сказала Захарова. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240511/ucheniya-1945254748.html

https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html

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украина, россия, эстония, мария захарова, нато, в мире