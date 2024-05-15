https://ria.ru/20240515/zakharova-1946091751.html

Попытки конфискации активов противоречат законам Запада, заявила Захарова

Попытки конфискации активов противоречат законам Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2024

Попытки конфискации активов противоречат законам Запада, заявила Захарова

Попытки конфискации российских активов на Западе прямо противоречат законодательству тех стран, которые хотят это сделать, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:43

2024-05-15T11:43

2024-05-15T11:43

россия

украина

киев

мария захарова

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Попытки конфискации российских активов на Западе прямо противоречат законодательству тех стран, которые хотят это сделать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Попытки экспроприации росактивов прямо противоречат законодательству тех государств и объединений, которые намерены прибегнуть к таким мерам", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, Запад никогда и не собирался соблюдать ни нормы международного права, ни даже собственное законодательство. Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украине Еврокомиссия запланировала уже на лето. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

https://ria.ru/20240311/aktivy-1932393231.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, мария захарова, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), g7, санкции в отношении россии, в мире