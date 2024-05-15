https://ria.ru/20240515/zakharova-1946066575.html

Абсолютное. Захарова резко высказалась об угрозе Вашингтона в адрес Тбилиси

Абсолютное. Захарова резко высказалась об угрозе Вашингтона в адрес Тбилиси - РИА Новости, 15.05.2024

Абсолютное. Захарова резко высказалась об угрозе Вашингтона в адрес Тбилиси

Реакция стран Запада на принятие парламентом Грузии закона об иноагентах представляет собой вмешательство в дела другой страны, заявила представитель МИД Мария... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:04

2024-05-15T10:04

2024-05-15T10:04

в мире

грузия

сша

мария захарова

карин жан-пьер

государственный департамент сша

евросоюз

протесты в грузии против закона об иноагентах

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Реакция стран Запада на принятие парламентом Грузии закона об иноагентах представляет собой вмешательство в дела другой страны, заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Это абсолютное, стопроцентное вмешательство других стран во внутреннюю политику суверенного независимого государства Грузия", – сказала она.Дипломат добавила, что на страну идет информационная атака.Накануне парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы. Согласно документу, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия "иноагент", хотя норма о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенным Штатам придется в корне пересмотреть отношения с Грузией, если там вступит в силу закон об иноагентах. До этого глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Тбилиси, если принятый парламентом законопроект об иноагентах не изменится, а руководство продолжит нападки на ЕС и других партнеров. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря ведомства Ведант Патель отметил, что Грузия должна отказаться от избранного в контексте этого закона курса, так как "нынешние подходы не согласуются с ценностями США".

https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html

https://ria.ru/20240514/gruziya-1945994587.html

https://ria.ru/20240514/gruziya-1945865537.html

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в мире, грузия, сша, мария захарова, карин жан-пьер, государственный департамент сша, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах