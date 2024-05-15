Абсолютное. Захарова резко высказалась об угрозе Вашингтона в адрес Тбилиси
Захарова обвинила Запад во вмешательстве в дела Грузии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Реакция стран Запада на принятие парламентом Грузии закона об иноагентах представляет собой вмешательство в дела другой страны, заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Это абсолютное, стопроцентное вмешательство других стран во внутреннюю политику суверенного независимого государства Грузия", – сказала она.
Дипломат добавила, что на страну идет информационная атака.
Накануне парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы. Согласно документу, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия "иноагент", хотя норма о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенным Штатам придется в корне пересмотреть отношения с Грузией, если там вступит в силу закон об иноагентах. До этого глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Тбилиси, если принятый парламентом законопроект об иноагентах не изменится, а руководство продолжит нападки на ЕС и других партнеров. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря ведомства Ведант Патель отметил, что Грузия должна отказаться от избранного в контексте этого закона курса, так как "нынешние подходы не согласуются с ценностями США".