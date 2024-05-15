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СМИ рассказали подробности распространения опасной болезни в Японии - РИА Новости, 15.05.2024
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10:33 15.05.2024 (обновлено: 10:57 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/yaponiya-1946071019.html
СМИ рассказали подробности распространения опасной болезни в Японии
СМИ рассказали подробности распространения опасной болезни в Японии - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ рассказали подробности распространения опасной болезни в Японии
Источник заражения гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении заболевания может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:33
2024-05-15T10:57
в мире
здоровье - общество
япония
токио
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ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Источник заражения гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении заболевания может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному исходу, не удается установить примерно в половине случаев, передает телеканал NHK. "Даже самая маленькая трещинка на коже, которая может быть незаметна самому человеку, может стать "входной дверью" для бактерий", - цитирует телеканал слова Масару Кикути из больницы при Токийском женском медицинском университете, который специализируется на инфекционных заболеваниях. В свою очередь, как отмечает NHK, в связи с тем, что источник заражения гемолитическим стрептококком не удаётся установить примерно в половине случаев, администрация японской столицы Токио обратилась к жителям с призывом также соблюдать меры предосторожности для недопущения заражения воздушно-капельным путем. Ранее сообщалось, что в Японии с начала этого года фиксируется рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком. Так, по данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала этого года по 5 мая в Японии был зарегистрирован 801 случай заболевания, что в 2,76 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение всего 2023 года был зафиксирован 941 случай так называемого "острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания", что являлось самым большим числом с начала подобных наблюдений. Заболевание, как правило, вызывается гемолитическим стрептококком группы А. Причины роста числа заражений пока точно не установлены, однако специалисты указывают на влияние таких факторов, как увеличение после ослабления мер по борьбе с новым коронавирусом числа случаев фарингита, вызванного теми же типами бактерий.
https://ria.ru/20240515/yaponiya-1946044474.html
https://ria.ru/20240511/kiodo-1945210324.html
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в мире, здоровье - общество, япония, токио
В мире, Здоровье - Общество, Япония, Токио
СМИ рассказали подробности распространения опасной болезни в Японии

NHK: источник заболевания гемолитическим стрептококком не удается установить

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медицинский работник. Архивное фото
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ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Источник заражения гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении заболевания может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному исходу, не удается установить примерно в половине случаев, передает телеканал NHK.
«
"Даже самая маленькая трещинка на коже, которая может быть незаметна самому человеку, может стать "входной дверью" для бактерий", - цитирует телеканал слова Масару Кикути из больницы при Токийском женском медицинском университете, который специализируется на инфекционных заболеваниях.
Медицинский работник в Японии - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
СМИ: в Японии рекордно быстро распространяется смертельно опасная болезнь
Вчера, 06:15
В свою очередь, как отмечает NHK, в связи с тем, что источник заражения гемолитическим стрептококком не удаётся установить примерно в половине случаев, администрация японской столицы Токио обратилась к жителям с призывом также соблюдать меры предосторожности для недопущения заражения воздушно-капельным путем.
Ранее сообщалось, что в Японии с начала этого года фиксируется рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком.
Так, по данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала этого года по 5 мая в Японии был зарегистрирован 801 случай заболевания, что в 2,76 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение всего 2023 года был зафиксирован 941 случай так называемого "острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания", что являлось самым большим числом с начала подобных наблюдений.
Заболевание, как правило, вызывается гемолитическим стрептококком группы А. Причины роста числа заражений пока точно не установлены, однако специалисты указывают на влияние таких факторов, как увеличение после ослабления мер по борьбе с новым коронавирусом числа случаев фарингита, вызванного теми же типами бактерий.
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