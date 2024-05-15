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СМИ: в Японии рекордно быстро распространяется смертельно опасная болезнь - РИА Новости, 15.05.2024
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06:15 15.05.2024 (обновлено: 09:18 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/yaponiya-1946044474.html
СМИ: в Японии рекордно быстро распространяется смертельно опасная болезнь
СМИ: в Японии рекордно быстро распространяется смертельно опасная болезнь - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: в Японии рекордно быстро распространяется смертельно опасная болезнь
Япония фиксирует рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении заболевания может вызвать отмирание тканей рук и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T06:15
2024-05-15T09:18
япония
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ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Япония фиксирует рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении заболевания может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному исходу, передает телеканал NHK.По данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала этого года по 5 мая в Японии был зарегистрирован 801 случай заболевания, что в 2,76 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение всего 2023 года был зафиксирован 941 случай так называемого "острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания", что являлось самым большим числом с начала подобных наблюдений.Заболевание, как правило, вызывается гемолитическим стрептококком группы А. Причины роста числа заражений пока точно не установлены, однако специалисты указывают на влияние таких факторов, как увеличение после ослабления мер по борьбе с новым коронавирусом числа случаев фарингита, вызванного теми же типами бактерий. "Многие люди являются носителями этой бактерии, но если бактерия проникнет через рану, то это может привести к тяжелому и стремительно прогрессирующему течению заболевания. Очень важно предпринимать меры инфекционного контроля, такие как мытье рук и дезинфекция в случае травмы", — приводит телеканал слова директора Национальной больницы префектуры Миэ Киёси Танигути.
https://ria.ru/20240510/bolezn-1945079009.html
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япония, миэ, в мире
Япония, Миэ, В мире
СМИ: в Японии рекордно быстро распространяется смертельно опасная болезнь

NHK: Япония фиксирует рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком

© AFP 2024 / Yasuyoshi ChibaМедицинский работник в Японии
Медицинский работник в Японии - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024 / Yasuyoshi Chiba
Медицинский работник в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Япония фиксирует рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении заболевания может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному исходу, передает телеканал NHK.
По данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала этого года по 5 мая в Японии был зарегистрирован 801 случай заболевания, что в 2,76 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение всего 2023 года был зафиксирован 941 случай так называемого "острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания", что являлось самым большим числом с начала подобных наблюдений.
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Заболевание, как правило, вызывается гемолитическим стрептококком группы А. Причины роста числа заражений пока точно не установлены, однако специалисты указывают на влияние таких факторов, как увеличение после ослабления мер по борьбе с новым коронавирусом числа случаев фарингита, вызванного теми же типами бактерий.
"Многие люди являются носителями этой бактерии, но если бактерия проникнет через рану, то это может привести к тяжелому и стремительно прогрессирующему течению заболевания. Очень важно предпринимать меры инфекционного контроля, такие как мытье рук и дезинфекция в случае травмы", — приводит телеканал слова директора Национальной больницы префектуры Миэ Киёси Танигути.
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