https://ria.ru/20240515/vzryvy-1946045241.html

Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники

Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники - РИА Новости, 15.05.2024

Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники

Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух дронов, возгорания топлива и пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T06:50

2024-05-15T06:50

2024-05-15T06:55

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

василий голубев

пролетарский район

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух дронов, возгорания топлива и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240515/sevastopol-1946035263.html

ростовская область

пролетарский район

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ростовская область, происшествия, василий голубев, пролетарский район