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Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 15.05.2024 (обновлено: 06:55 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/vzryvy-1946045241.html
Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники
Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники - РИА Новости, 15.05.2024
Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники
Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух дронов, возгорания топлива и пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T06:50
2024-05-15T06:55
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
василий голубев
пролетарский район
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух дронов, возгорания топлива и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240515/sevastopol-1946035263.html
ростовская область
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ростовская область, происшествия, василий голубев, пролетарский район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев, Пролетарский район
Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники

На топливной базе в Ростовской области после атаки БПЛА прогремели два взрыва

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух дронов, возгорания топлива и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьПроисшествияВасилий ГолубевПролетарский район
 
 
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