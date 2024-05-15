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Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники
Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники - РИА Новости, 15.05.2024
Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники
Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух дронов, возгорания топлива и пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T06:50
2024-05-15T06:50
2024-05-15T06:55
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
василий голубев
пролетарский район
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух дронов, возгорания топлива и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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ростовская область, происшествия, василий голубев, пролетарский район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев, Пролетарский район
Топливную базу в Ростовской области атаковали украинские беспилотники
На топливной базе в Ростовской области после атаки БПЛА прогремели два взрыва