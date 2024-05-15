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В Николаевской области прогремел взрыв
В Николаевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 15.05.2024
В Николаевской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:52
2024-05-15T11:52
2024-05-15T11:54
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале. "В городе прозвучал взрыв. Выясняем", - написал Сенкевич. С 11.32 (совпадает с мск) в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В мире, Николаев (Украина), Украина, Специальная военная операция на Украине
В Николаевской области прогремел взрыв
Мэр Николаева Сенкевич сообщил о взрыве в городе