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Выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов открылась на KazanForum - РИА Новости, 15.05.2024
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13:33 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/vystavka-1946125350.html
Выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов открылась на KazanForum
Выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов открылась на KazanForum - РИА Новости, 15.05.2024
Выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов открылась на KazanForum
Крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов Russia Halal Expo открылась в среду в рамках XV международного экономического форума... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:33
2024-05-15T13:33
республика татарстан
экономика
технологии
россия
казань
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов Russia Halal Expo открылась в среду в рамках XV международного экономического форума KazanForum, передает корреспондент РИА Новости. "Исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров в мире. Все последние годы наши деловые связи растут стабильно и крепнут. Достаточно сказать, что товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества за последние три года вырос на 37% и составил более 156 миллиардов долларов", - сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на открытии выставки. Он отметил, что сегодня мощности экономики России направлены на масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных отраслей. Весь этот потенциал представлен на международной выставке Russia Halal Expo. Всего, по информации Песошина, в работе выставки принимают участие 11 стран и 17 регионов России. "Это крупнейшая в России выставка экономического и научно-технологического сотрудничества регионов РФ и стран ОИС, которая представляет собой уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов, площадку для построения конструктивного диалога между участниками форума", - подчеркнул премьер Татарстана. Выставка Russia Halal Expo представляет инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентацию взаимовыгодных технологических альянсов в исламской экономике, B2B-проекты, инициативы исламской экономики и продуктов крупного бизнеса и субъектов МСП. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html
https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html
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экономика, технологии, россия, казань, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Россия, Казань, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024

Выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов открылась на KazanForum

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкОткрытие Russia Halal Expo на KazanForum — 2024
Открытие Russia Halal Expo на KazanForum — 2024
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
Открытие Russia Halal Expo на KazanForum — 2024
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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов Russia Halal Expo открылась в среду в рамках XV международного экономического форума KazanForum, передает корреспондент РИА Новости.
"Исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров в мире. Все последние годы наши деловые связи растут стабильно и крепнут. Достаточно сказать, что товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества за последние три года вырос на 37% и составил более 156 миллиардов долларов", - сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на открытии выставки.
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Он отметил, что сегодня мощности экономики России направлены на масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных отраслей. Весь этот потенциал представлен на международной выставке Russia Halal Expo. Всего, по информации Песошина, в работе выставки принимают участие 11 стран и 17 регионов России.
«
"Это крупнейшая в России выставка экономического и научно-технологического сотрудничества регионов РФ и стран ОИС, которая представляет собой уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов, площадку для построения конструктивного диалога между участниками форума", - подчеркнул премьер Татарстана.
Выставка Russia Halal Expo представляет инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентацию взаимовыгодных технологических альянсов в исламской экономике, B2B-проекты, инициативы исламской экономики и продуктов крупного бизнеса и субъектов МСП.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Республика ТатарстанЭкономикаТехнологииРоссияКазаньМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничестваРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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