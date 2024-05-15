https://ria.ru/20240515/vystavka-1946125350.html

Выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов открылась на KazanForum

Выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов открылась на KazanForum - РИА Новости, 15.05.2024

Выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов открылась на KazanForum

Крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов Russia Halal Expo открылась в среду в рамках XV международного экономического форума... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:33

2024-05-15T13:33

2024-05-15T13:33

республика татарстан

экономика

технологии

россия

казань

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов Russia Halal Expo открылась в среду в рамках XV международного экономического форума KazanForum, передает корреспондент РИА Новости. "Исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров в мире. Все последние годы наши деловые связи растут стабильно и крепнут. Достаточно сказать, что товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества за последние три года вырос на 37% и составил более 156 миллиардов долларов", - сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на открытии выставки. Он отметил, что сегодня мощности экономики России направлены на масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных отраслей. Весь этот потенциал представлен на международной выставке Russia Halal Expo. Всего, по информации Песошина, в работе выставки принимают участие 11 стран и 17 регионов России. "Это крупнейшая в России выставка экономического и научно-технологического сотрудничества регионов РФ и стран ОИС, которая представляет собой уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов, площадку для построения конструктивного диалога между участниками форума", - подчеркнул премьер Татарстана. Выставка Russia Halal Expo представляет инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентацию взаимовыгодных технологических альянсов в исламской экономике, B2B-проекты, инициативы исламской экономики и продуктов крупного бизнеса и субъектов МСП. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html

https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, казань, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024