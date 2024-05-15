https://ria.ru/20240515/vuchevich-1946166107.html
Премьер Сербии назвал стабильность региона стратегическим приоритетом
Премьер Сербии назвал стабильность региона стратегическим приоритетом - РИА Новости, 15.05.2024
Премьер Сербии назвал стабильность региона стратегическим приоритетом
Премьер Сербии Милош Вучевич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко заявил, что поддержание стабильности региона является стратегическим... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:33
2024-05-15T15:33
2024-05-15T15:33
в мире
сербия
россия
сребреница
милош вучевич
александр боцан-харченко
михаил мишустин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874544281_0:63:1081:671_1920x0_80_0_0_c304503087fb254bc62c0174fd0a7dfc.jpg
БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Премьер Сербии Милош Вучевич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко заявил, что поддержание стабильности региона является стратегическим приоритетом Сербии, чему не способствует готовящаяся резолюция о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН (ГА ООН). Проект резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года будет рассмотрен ГА ООН на заседании 23 мая. Сербский премьер в среду обсудил с российским послом отношения двух государств, совместные проекты и экономическое сотрудничество. "Вучевич выразил благодарность РФ за твердую позицию в отношении территориальной целостности и суверенитета Сербии, как и за соблюдение международного права. Председатель правительства указал, что для Сербии стратегический интерес представляет сохранение стабильности региона, добавив, что проект резолюции ГА ООН о Сребренице – чувствительный вопрос, который не способствует углублению сотрудничества и установлению добрососедских отношений в регионе", - сообщила пресс-служба кабмина. "Он также отметил, что положение сербов поставлено под угрозу решением властей в Приштине о запрете на употребление динара в Косово и Метохии, который в большой мере осложняет жизнь наших граждан в южном сербском крае и отступает от диалога Белграда и Приштины", - говорится в сообщении. В свою очередь глава диппредставительства РФ отметил, что Сербия может рассчитывать на решительную поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета, а также на международной арене. Боцан-Харченко также вручил Вучевичу поздравления от главы правительства РФ Михаила Мишустина и пожелания успешной работы новому кабмину Сербии, избранному парламентом 2 мая.
https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html
https://ria.ru/20240514/vizit-1945762966.html
сербия
россия
сребреница
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874544281_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_0784290c58e59c1436b9c70acc52babc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, сребреница, милош вучевич, александр боцан-харченко, михаил мишустин, оон
В мире, Сербия, Россия, Сребреница, Милош Вучевич, Александр Боцан-Харченко, Михаил Мишустин, ООН, Специальная военная операция на Украине
Премьер Сербии назвал стабильность региона стратегическим приоритетом
Вучевич назвал сохранение стабильности региона стратегическим приоритетом Сербии