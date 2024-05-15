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Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/vsu-1946098092.html
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.05.2024
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Оборона ВСУ рушится в результате наступления российской армии, а Украина переживает тяжелейшее время с начала конфликта, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:12
2024-05-15T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Оборона ВСУ рушится в результате наступления российской армии, а Украина переживает тяжелейшее время с начала конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире Redacted."Деревни занимают одну за другой &lt;…&gt;. Никаких признаков организованной украинской обороны. Никаких признаков минных полей или укреплённых линий, о которых мы так много слышали", — поразился он.Меркурис добавил, что украинская оборона обрушилась, и нынешняя ситуация на фронте показывает, в насколько шатком положении находится страна.Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240515/nt-1946069373.html
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украина
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в мире, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы Украины
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

Британский эксперт Меркурис: оборона ВСУ рушится под напором ВС России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Оборона ВСУ рушится в результате наступления российской армии, а Украина переживает тяжелейшее время с начала конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире Redacted.
"Деревни занимают одну за другой <…>. Никаких признаков организованной украинской обороны. Никаких признаков минных полей или укреплённых линий, о которых мы так много слышали", — поразился он.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
СМИ: Россия может изменить "траекторию" конфликта на Украине
Вчера, 10:21
Меркурис добавил, что украинская оборона обрушилась, и нынешняя ситуация на фронте показывает, в насколько шатком положении находится страна.
Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Уступить. На Западе узнали о страшной дилемме Киева из-за Харькова
Вчера, 09:26
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
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