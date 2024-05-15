https://ria.ru/20240515/vsu-1946098092.html

Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.05.2024

Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

Оборона ВСУ рушится в результате наступления российской армии, а Украина переживает тяжелейшее время с начала конфликта, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:12

2024-05-15T12:12

2024-05-15T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

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харьковская область

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Оборона ВСУ рушится в результате наступления российской армии, а Украина переживает тяжелейшее время с начала конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире Redacted."Деревни занимают одну за другой <…>. Никаких признаков организованной украинской обороны. Никаких признаков минных полей или укреплённых линий, о которых мы так много слышали", — поразился он.Меркурис добавил, что украинская оборона обрушилась, и нынешняя ситуация на фронте показывает, в насколько шатком положении находится страна.Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240515/nt-1946069373.html

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946056946.html

украина

харьковская область

киев

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в мире, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы украины