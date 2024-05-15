https://ria.ru/20240515/voronezhskaya_oblast-1946046533.html

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 15.05.2024

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

Режим опасности атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T07:13

2024-05-15T07:13

2024-05-15T07:26

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.Опасность атаки беспилотников объявляли в области в среду в 00.01 мск."Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменён", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240515/vzryvy-1946045241.html

воронежская область

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)