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В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 15.05.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T07:13
2024-05-15T07:13
2024-05-15T07:26
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.Опасность атаки беспилотников объявляли в области в среду в 00.01 мск."Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменён", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА