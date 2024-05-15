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В Воронеже экс-полицейский получил восемь лет колонии за взятку - РИА Новости, 15.05.2024
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12:47 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/voronezh-1946100498.html
В Воронеже экс-полицейский получил восемь лет колонии за взятку
В Воронеже экс-полицейский получил восемь лет колонии за взятку - РИА Новости, 15.05.2024
В Воронеже экс-полицейский получил восемь лет колонии за взятку
Бывший оперуполномоченный уголовного розыска в Воронеже получил 8 лет колонии за взятку в 1,5 миллиона рублей, которую он получил за обещание прекратить розыск... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:47
2024-05-15T12:47
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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска в Воронеже получил 8 лет колонии за взятку в 1,5 миллиона рублей, которую он получил за обещание прекратить розыск подозреваемого в убийстве, сообщило управление СК РФ по региону. В марте 2020 года старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска ГУМВД России по Воронежской области в рамках выполнения поступившего из ближнего зарубежья запроса об оказании правовой помощи вел розыск лица, подозреваемого в убийстве. "В дальнейшем, установив его местонахождение в Воронеже, данный сотрудник полиции потребовал от мужчины передать незаконное денежное вознаграждение в размере свыше 1,5 млн рублей за прекращение ведения розыскных мероприятий и непринятие мер по его задержанию. В мае-июне 2020 года разыскиваемый передал денежные средства сотруднику полиции, который распорядился ими по собственному усмотрению", - говорится в сообщении. В отношении 44-летнего бывшего сотрудника полиции было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 8 лет", - говорится в сообщении. Также осужденный лишен звания майор полиции.
https://ria.ru/20240405/prigovor-1937961696.html
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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже экс-полицейский получил восемь лет колонии за взятку

Экс-полицейский в Воронеже получил восемь лет колонии за взятку в 1,5 миллиона

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска в Воронеже получил 8 лет колонии за взятку в 1,5 миллиона рублей, которую он получил за обещание прекратить розыск подозреваемого в убийстве, сообщило управление СК РФ по региону.
В марте 2020 года старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска ГУМВД России по Воронежской области в рамках выполнения поступившего из ближнего зарубежья запроса об оказании правовой помощи вел розыск лица, подозреваемого в убийстве.
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"В дальнейшем, установив его местонахождение в Воронеже, данный сотрудник полиции потребовал от мужчины передать незаконное денежное вознаграждение в размере свыше 1,5 млн рублей за прекращение ведения розыскных мероприятий и непринятие мер по его задержанию. В мае-июне 2020 года разыскиваемый передал денежные средства сотруднику полиции, который распорядился ими по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.
В отношении 44-летнего бывшего сотрудника полиции было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 8 лет", - говорится в сообщении.
Также осужденный лишен звания майор полиции.
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