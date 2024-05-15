https://ria.ru/20240515/voronezh-1946100498.html

В Воронеже экс-полицейский получил восемь лет колонии за взятку

В Воронеже экс-полицейский получил восемь лет колонии за взятку - РИА Новости, 15.05.2024

В Воронеже экс-полицейский получил восемь лет колонии за взятку

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска в Воронеже получил 8 лет колонии за взятку в 1,5 миллиона рублей, которую он получил за обещание прекратить розыск... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:47

2024-05-15T12:47

2024-05-15T12:47

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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска в Воронеже получил 8 лет колонии за взятку в 1,5 миллиона рублей, которую он получил за обещание прекратить розыск подозреваемого в убийстве, сообщило управление СК РФ по региону. В марте 2020 года старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска ГУМВД России по Воронежской области в рамках выполнения поступившего из ближнего зарубежья запроса об оказании правовой помощи вел розыск лица, подозреваемого в убийстве. "В дальнейшем, установив его местонахождение в Воронеже, данный сотрудник полиции потребовал от мужчины передать незаконное денежное вознаграждение в размере свыше 1,5 млн рублей за прекращение ведения розыскных мероприятий и непринятие мер по его задержанию. В мае-июне 2020 года разыскиваемый передал денежные средства сотруднику полиции, который распорядился ими по собственному усмотрению", - говорится в сообщении. В отношении 44-летнего бывшего сотрудника полиции было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 8 лет", - говорится в сообщении. Также осужденный лишен звания майор полиции.

https://ria.ru/20240405/prigovor-1937961696.html

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воронеж

россия

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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)