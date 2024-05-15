https://ria.ru/20240515/voprosy-1946188194.html

Володин поручил направить Мишустину вопросы, заданные депутатами

Володин поручил направить Мишустину вопросы, заданные депутатами - РИА Новости, 15.05.2024

Володин поручил направить Мишустину вопросы, заданные депутатами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину все вопросы озвученные депутатами в ходе рассмотрения кандидатур... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:27

2024-05-15T16:27

2024-05-15T16:27

политика

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину все вопросы озвученные депутатами в ходе рассмотрения кандидатур вице-премьеров и министров, сообщила пресс-служба ГД. "Вячеслав Володин поручил направить Михаилу Мишустину все вопросы озвученные депутатами в ходе рассмотрения кандидатур вице-премьеров и министров", - сообщили в пресс-службе Госдумы. Володин поручил первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову совместно с председателем комитета ГД по контролю Олегом Морозовым подготовить перечень предложений для направления Мишустину, сформированный на основе обсуждения кандидатур на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров в ходе их рассмотрения на заседаниях комитетов Думы 12 мая и заседаниях 13 и 14 мая 2024 года.

https://ria.ru/20240513/manturov-1945624699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф