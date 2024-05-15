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Володин поручил направить Мишустину вопросы, заданные депутатами - РИА Новости, 15.05.2024
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16:27 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/voprosy-1946188194.html
Володин поручил направить Мишустину вопросы, заданные депутатами
Володин поручил направить Мишустину вопросы, заданные депутатами - РИА Новости, 15.05.2024
Володин поручил направить Мишустину вопросы, заданные депутатами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину все вопросы озвученные депутатами в ходе рассмотрения кандидатур... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:27
2024-05-15T16:27
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину все вопросы озвученные депутатами в ходе рассмотрения кандидатур вице-премьеров и министров, сообщила пресс-служба ГД. "Вячеслав Володин поручил направить Михаилу Мишустину все вопросы озвученные депутатами в ходе рассмотрения кандидатур вице-премьеров и министров", - сообщили в пресс-службе Госдумы. Володин поручил первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову совместно с председателем комитета ГД по контролю Олегом Морозовым подготовить перечень предложений для направления Мишустину, сформированный на основе обсуждения кандидатур на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров в ходе их рассмотрения на заседаниях комитетов Думы 12 мая и заседаниях 13 и 14 мая 2024 года.
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политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поручил направить Мишустину вопросы, заданные депутатами

Володин поручил направить Мишустину вопросы, заданные на рассмотрении кандидатур

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину все вопросы озвученные депутатами в ходе рассмотрения кандидатур вице-премьеров и министров, сообщила пресс-служба ГД.
"Вячеслав Володин поручил направить Михаилу Мишустину все вопросы озвученные депутатами в ходе рассмотрения кандидатур вице-премьеров и министров", - сообщили в пресс-службе Госдумы.
Володин поручил первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову совместно с председателем комитета ГД по контролю Олегом Морозовым подготовить перечень предложений для направления Мишустину, сформированный на основе обсуждения кандидатур на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров в ходе их рассмотрения на заседаниях комитетов Думы 12 мая и заседаниях 13 и 14 мая 2024 года.
Пленарное заседание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров
13 мая, 15:40
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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