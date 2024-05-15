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Володин призвал запретить продажу энергетиков детям на федеральном уровне - РИА Новости, 15.05.2024
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09:37 15.05.2024 (обновлено: 09:58 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/volodin-1946059109.html
Володин призвал запретить продажу энергетиков детям на федеральном уровне
Володин призвал запретить продажу энергетиков детям на федеральном уровне - РИА Новости, 15.05.2024
Володин призвал запретить продажу энергетиков детям на федеральном уровне
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что большинство проголосовавших ранее в опросе в его Telegram-канале выступили за запрет продажи энергетиков детям на РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:37
2024-05-15T09:58
общество
здоровье - общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что большинство проголосовавших ранее в опросе в его Telegram-канале выступили за запрет продажи энергетиков детям на федеральном уровне, такой законопроект внесен депутатами Госдумы, его нужно принять до августа. "Ранее обсуждали с вами этот вопрос: 90% проголосовавших посчитали необходимым ввести запрет на продажу энергетических напитков детям и подросткам (несовершеннолетним) на федеральном уровне", - написал он в своём Telegram-канале. Он отметил, что высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. "Депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны", - добавил Володин. Также, согласно инициативе, не допускается розничная торговля энергетиками в таре объемом более 500 миллилитров, сообщил спикер Госдумы. "Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодежи", - отметил Володин.
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общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал запретить продажу энергетиков детям на федеральном уровне

Володин: проект о запрете продажи энергетиков детям надо принять до августа

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что большинство проголосовавших ранее в опросе в его Telegram-канале выступили за запрет продажи энергетиков детям на федеральном уровне, такой законопроект внесен депутатами Госдумы, его нужно принять до августа.
"Ранее обсуждали с вами этот вопрос: 90% проголосовавших посчитали необходимым ввести запрет на продажу энергетических напитков детям и подросткам (несовершеннолетним) на федеральном уровне", - написал он в своём Telegram-канале.
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Он отметил, что высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.
"Депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны", - добавил Володин.
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Также, согласно инициативе, не допускается розничная торговля энергетиками в таре объемом более 500 миллилитров, сообщил спикер Госдумы. "Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодежи", - отметил Володин.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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