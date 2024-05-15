https://ria.ru/20240515/volodin-1946059109.html

Володин призвал запретить продажу энергетиков детям на федеральном уровне

Володин призвал запретить продажу энергетиков детям на федеральном уровне - РИА Новости, 15.05.2024

Володин призвал запретить продажу энергетиков детям на федеральном уровне

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что большинство проголосовавших ранее в опросе в его Telegram-канале выступили за запрет продажи энергетиков детям на РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:37

2024-05-15T09:37

2024-05-15T09:58

общество

здоровье - общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что большинство проголосовавших ранее в опросе в его Telegram-канале выступили за запрет продажи энергетиков детям на федеральном уровне, такой законопроект внесен депутатами Госдумы, его нужно принять до августа. "Ранее обсуждали с вами этот вопрос: 90% проголосовавших посчитали необходимым ввести запрет на продажу энергетических напитков детям и подросткам (несовершеннолетним) на федеральном уровне", - написал он в своём Telegram-канале. Он отметил, что высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. "Депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны", - добавил Володин. Также, согласно инициативе, не допускается розничная торговля энергетиками в таре объемом более 500 миллилитров, сообщил спикер Госдумы. "Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодежи", - отметил Володин.

https://ria.ru/20240407/veypy-1938346098.html

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общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф