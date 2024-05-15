https://ria.ru/20240515/volchansk-1946116474.html

Минобороны Украины сообщило о подходе резервов к Волчанску

Минобороны Украины сообщило о подходе резервов к Волчанску - РИА Новости, 15.05.2024

Минобороны Украины сообщило о подходе резервов к Волчанску

Официальный представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что к приграничному с Россией городу Волчанску в Харьковской области подтянуты резервы... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:11

2024-05-15T13:11

2024-05-15T13:12

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Официальный представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что к приграничному с Россией городу Волчанску в Харьковской области подтянуты резервы ВСУ. Ранее в среду начальник сектора находящийся в городе украинской патрульной полиции Алексей Харьковский заявил, что ситуация в Волчанске крайне сложная, российские силы занимают позиции на улицах города. "(Противник) пытается закрепить в северной части города, небольшими пехотными группами туда заходит, пытается зайти… Подтянуты резервы... вблизи Волчанска, но некоторые (российские) пехотные группы в город зашли", - сказал Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

волчанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

волчанск, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, в мире