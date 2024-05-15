Минобороны Украины сообщило о подходе резервов к Волчанску
Спикер Минобороны Украины: к Волчанску подтянуты резервы ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Официальный представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что к приграничному с Россией городу Волчанску в Харьковской области подтянуты резервы ВСУ.
Ранее в среду начальник сектора находящийся в городе украинской патрульной полиции Алексей Харьковский заявил, что ситуация в Волчанске крайне сложная, российские силы занимают позиции на улицах города.
"(Противник) пытается закрепить в северной части города, небольшими пехотными группами туда заходит, пытается зайти… Подтянуты резервы... вблизи Волчанска, но некоторые (российские) пехотные группы в город зашли", - сказал Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
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