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Минобороны Украины сообщило о подходе резервов к Волчанску - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 15.05.2024 (обновлено: 13:12 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/volchansk-1946116474.html
Минобороны Украины сообщило о подходе резервов к Волчанску
Минобороны Украины сообщило о подходе резервов к Волчанску - РИА Новости, 15.05.2024
Минобороны Украины сообщило о подходе резервов к Волчанску
Официальный представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что к приграничному с Россией городу Волчанску в Харьковской области подтянуты резервы... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:11
2024-05-15T13:12
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Официальный представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что к приграничному с Россией городу Волчанску в Харьковской области подтянуты резервы ВСУ. Ранее в среду начальник сектора находящийся в городе украинской патрульной полиции Алексей Харьковский заявил, что ситуация в Волчанске крайне сложная, российские силы занимают позиции на улицах города. "(Противник) пытается закрепить в северной части города, небольшими пехотными группами туда заходит, пытается зайти… Подтянуты резервы... вблизи Волчанска, но некоторые (российские) пехотные группы в город зашли", - сказал Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
волчанск
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волчанск, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны Украины сообщило о подходе резервов к Волчанску

Спикер Минобороны Украины: к Волчанску подтянуты резервы ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Официальный представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что к приграничному с Россией городу Волчанску в Харьковской области подтянуты резервы ВСУ.
Ранее в среду начальник сектора находящийся в городе украинской патрульной полиции Алексей Харьковский заявил, что ситуация в Волчанске крайне сложная, российские силы занимают позиции на улицах города.
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"(Противник) пытается закрепить в северной части города, небольшими пехотными группами туда заходит, пытается зайти… Подтянуты резервы... вблизи Волчанска, но некоторые (российские) пехотные группы в город зашли", - сказал Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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