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На Украине назвали ситуацию в Волчанске крайне сложной - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 15.05.2024 (обновлено: 11:10 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/volchansk-1946079754.html
На Украине назвали ситуацию в Волчанске крайне сложной
На Украине назвали ситуацию в Волчанске крайне сложной - РИА Новости, 15.05.2024
На Украине назвали ситуацию в Волчанске крайне сложной
Ситуация в Волчанске Харьковской области крайне сложная, российские силы занимают позиции на улицах города, сообщил начальник сектора находящийся в городе... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:08
2024-05-15T11:10
в мире
харьковская область
волчанск
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Ситуация в Волчанске Харьковской области крайне сложная, российские силы занимают позиции на улицах города, сообщил начальник сектора находящийся в городе украинской патрульной полиции Алексей Харьковский. Его слова приводит издание "Страна" в Telegram-канале."Ситуация в Волчанске крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах Волчанска", - сказал Харьковский на видео. Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, волчанск, украина
В мире, Харьковская область, Волчанск, Специальная военная операция на Украине, Украина
На Украине назвали ситуацию в Волчанске крайне сложной

Украинская патрульная полиция: ВС РФ занимают позиции на улицах в Волчанске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Ситуация в Волчанске Харьковской области крайне сложная, российские силы занимают позиции на улицах города, сообщил начальник сектора находящийся в городе украинской патрульной полиции Алексей Харьковский. Его слова приводит издание "Страна" в Telegram-канале.
"Ситуация в Волчанске крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах Волчанска", - сказал Харьковский на видео.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
13 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВолчанскУкраина
 
 
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