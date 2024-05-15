https://ria.ru/20240515/volchansk-1946079754.html
На Украине назвали ситуацию в Волчанске крайне сложной
На Украине назвали ситуацию в Волчанске крайне сложной - РИА Новости, 15.05.2024
На Украине назвали ситуацию в Волчанске крайне сложной
Ситуация в Волчанске Харьковской области крайне сложная, российские силы занимают позиции на улицах города, сообщил начальник сектора находящийся в городе... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:08
2024-05-15T11:08
2024-05-15T11:10
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Ситуация в Волчанске Харьковской области крайне сложная, российские силы занимают позиции на улицах города, сообщил начальник сектора находящийся в городе украинской патрульной полиции Алексей Харьковский. Его слова приводит издание "Страна" в Telegram-канале."Ситуация в Волчанске крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах Волчанска", - сказал Харьковский на видео. Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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в мире, харьковская область, волчанск, украина
В мире, Харьковская область, Волчанск, Специальная военная операция на Украине, Украина
На Украине назвали ситуацию в Волчанске крайне сложной
Украинская патрульная полиция: ВС РФ занимают позиции на улицах в Волчанске