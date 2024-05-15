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Во Владивостоке возбудили дело после пожара, уничтожившего восемь автобусов
Во Владивостоке возбудили дело после пожара, уничтожившего восемь автобусов - РИА Новости, 15.05.2024
Во Владивостоке возбудили дело после пожара, уничтожившего восемь автобусов
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога после пожара на стоянке, в результате которого в среду утром... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T03:59
2024-05-15T03:59
2024-05-15T03:59
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога после пожара на стоянке, в результате которого в среду утром сгорели восемь пассажирских автобусов, сообщает прокуратура Приморья. Ранее ГУМЧС России по Приморскому краю сообщило, что утром в среду восемь автобусов сгорели на стоянке во Владивостоке, площадь пожара составила 160 "квадратов". Погибших и пострадавших нет. "Прокуратура Первомайского района г. Владивостока признала законным возбуждение по факту произошедшего уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба)", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. По информации надзорного ведомства, сгоревшие транспортные средства выполняли пассажирские перевозки по маршрутам №7 и №24. Отмечается, что компания-перевозчик восполнила недостающие на маршрутах автобусы из резерва. Как уточнили РИА Новости в мэрии Владивостока, автобусы принадлежали компании "Каслар". "Сгоревшие автобусы были производства "Павловского автобусного завода", больше известные как ПАЗ. Управление транспорта находится в активном взаимодействии с автотранспортным предприятием", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20240228/sklad-1929906596.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке возбудили дело после пожара, уничтожившего восемь автобусов
Во Владивостоке возбудили дело после пожара, уничтожившего восемь автобусов
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога после пожара на стоянке, в результате которого в среду утром сгорели восемь пассажирских автобусов, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее ГУМЧС России
по Приморскому краю
сообщило, что утром в среду восемь автобусов сгорели на стоянке во Владивостоке, площадь пожара составила 160 "квадратов". Погибших и пострадавших нет.
"Прокуратура Первомайского района
г. Владивостока признала законным возбуждение по факту произошедшего уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба)", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, сгоревшие транспортные средства выполняли пассажирские перевозки по маршрутам №7 и №24. Отмечается, что компания-перевозчик восполнила недостающие на маршрутах автобусы из резерва.
Как уточнили РИА Новости в мэрии Владивостока, автобусы принадлежали компании "Каслар".
"Сгоревшие автобусы были производства "Павловского автобусного завода", больше известные как ПАЗ. Управление транспорта находится в активном взаимодействии с автотранспортным предприятием", - добавил собеседник.