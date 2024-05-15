https://ria.ru/20240515/vladivostok-1946038208.html

Во Владивостоке возбудили дело после пожара, уничтожившего восемь автобусов

Во Владивостоке возбудили дело после пожара, уничтожившего восемь автобусов - РИА Новости, 15.05.2024

Во Владивостоке возбудили дело после пожара, уничтожившего восемь автобусов

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога после пожара на стоянке, в результате которого в среду утром... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T03:59

2024-05-15T03:59

2024-05-15T03:59

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога после пожара на стоянке, в результате которого в среду утром сгорели восемь пассажирских автобусов, сообщает прокуратура Приморья. Ранее ГУМЧС России по Приморскому краю сообщило, что утром в среду восемь автобусов сгорели на стоянке во Владивостоке, площадь пожара составила 160 "квадратов". Погибших и пострадавших нет. "Прокуратура Первомайского района г. Владивостока признала законным возбуждение по факту произошедшего уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба)", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. По информации надзорного ведомства, сгоревшие транспортные средства выполняли пассажирские перевозки по маршрутам №7 и №24. Отмечается, что компания-перевозчик восполнила недостающие на маршрутах автобусы из резерва. Как уточнили РИА Новости в мэрии Владивостока, автобусы принадлежали компании "Каслар". "Сгоревшие автобусы были производства "Павловского автобусного завода", больше известные как ПАЗ. Управление транспорта находится в активном взаимодействии с автотранспортным предприятием", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20240228/sklad-1929906596.html

https://ria.ru/20240116/delo-1921633953.html

владивосток

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происшествия, владивосток, россия, приморский край