https://ria.ru/20240515/vino-1946141962.html

В Харбине представят уникальный российско-китайский сет вин

В Харбине представят уникальный российско-китайский сет вин - РИА Новости, 15.05.2024

В Харбине представят уникальный российско-китайский сет вин

На восьмой выставке "Российско-Китайское ЭКСПО" в Харбине представят уникальный сет вин от производителей "Абрау-Дюрсо" и Great Wall, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:19

2024-05-15T14:19

2024-05-15T15:31

харбин

борис титов

абрау-дюрсо

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

владимир путин

китай

си цзиньпин

пекин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На восьмой выставке "Российско-Китайское ЭКСПО" в Харбине представят уникальный сет вин от производителей "Абрау-Дюрсо" и Great Wall, сообщил РИА Новости предприниматель Борис Титов."Российское виноделие все увереннее прокладывает себе путь на китайский рынок. Чтобы отметить это, мы приготовили для особых гостей выставки дуэт из лучших образцов, подчеркивающий нашу растущую дружбу. От наших китайских коллег Great Wall — знаменитое Five Stars, от россиян — уникальное, только что созданное классическое игристое вино Cuvee Alexander II", — рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.По его словам, российский напиток — первое в коллекции вино, обладающее категорией защищенного наименования места происхождения. Это авторский проект директора по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жоржа Бланка."Сделали всего 100 экземпляров, в каждом смешаны лучшие образцы винтажей различных лет, начиная с 2008-го, в сочетании с молодым вином. А название — в честь российского императора, по особому указу которого в 1870 году и было основано удельное имение "Абрау-Дюрсо", — отметил собеседник агентства.Китайская часть сета представлена красным каберне совиньон Five Stars — официальным церемониальным вином, добавил он.Титов выразил надежду, что высокие гости выставки оценят результат совместного творчества виноделов по достоинству.

https://ria.ru/20240502/vino-1943395890.html

https://ria.ru/20240428/vino-1942943332.html

https://ria.ru/20240405/vino-1937940815.html

харбин

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харбин, борис титов, абрау-дюрсо, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, владимир путин, китай, си цзиньпин, пекин, экономика