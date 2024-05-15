Рейтинг@Mail.ru
В Харбине представят уникальный российско-китайский сет вин - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 15.05.2024 (обновлено: 15:31 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/vino-1946141962.html
В Харбине представят уникальный российско-китайский сет вин
В Харбине представят уникальный российско-китайский сет вин - РИА Новости, 15.05.2024
В Харбине представят уникальный российско-китайский сет вин
На восьмой выставке "Российско-Китайское ЭКСПО" в Харбине представят уникальный сет вин от производителей "Абрау-Дюрсо" и Great Wall, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:19
2024-05-15T15:31
харбин
борис титов
абрау-дюрсо
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
владимир путин
китай
си цзиньпин
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На восьмой выставке "Российско-Китайское ЭКСПО" в Харбине представят уникальный сет вин от производителей "Абрау-Дюрсо" и Great Wall, сообщил РИА Новости предприниматель Борис Титов."Российское виноделие все увереннее прокладывает себе путь на китайский рынок. Чтобы отметить это, мы приготовили для особых гостей выставки дуэт из лучших образцов, подчеркивающий нашу растущую дружбу. От наших китайских коллег Great Wall — знаменитое Five Stars, от россиян — уникальное, только что созданное классическое игристое вино Cuvee Alexander II", — рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.По его словам, российский напиток — первое в коллекции вино, обладающее категорией защищенного наименования места происхождения. Это авторский проект директора по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жоржа Бланка."Сделали всего 100 экземпляров, в каждом смешаны лучшие образцы винтажей различных лет, начиная с 2008-го, в сочетании с молодым вином. А название — в честь российского императора, по особому указу которого в 1870 году и было основано удельное имение "Абрау-Дюрсо", — отметил собеседник агентства.Китайская часть сета представлена красным каберне совиньон Five Stars — официальным церемониальным вином, добавил он.Титов выразил надежду, что высокие гости выставки оценят результат совместного творчества виноделов по достоинству.
https://ria.ru/20240502/vino-1943395890.html
https://ria.ru/20240428/vino-1942943332.html
https://ria.ru/20240405/vino-1937940815.html
харбин
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_f3f2c882fd3b4388a76733bc21e6b888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харбин, борис титов, абрау-дюрсо, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, владимир путин, китай, си цзиньпин, пекин, экономика
Харбин, Борис Титов, Абрау-Дюрсо, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, Пекин, Экономика
В Харбине представят уникальный российско-китайский сет вин

В Харбине представят российско-китайский сет вин от "Абрау-Дюрсо" и Great Wall

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВино
Вино - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Вино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На восьмой выставке "Российско-Китайское ЭКСПО" в Харбине представят уникальный сет вин от производителей "Абрау-Дюрсо" и Great Wall, сообщил РИА Новости предприниматель Борис Титов.
"Российское виноделие все увереннее прокладывает себе путь на китайский рынок. Чтобы отметить это, мы приготовили для особых гостей выставки дуэт из лучших образцов, подчеркивающий нашу растущую дружбу. От наших китайских коллег Great Wall — знаменитое Five Stars, от россиян — уникальное, только что созданное классическое игристое вино Cuvee Alexander II", — рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.
Павильон Виноделие России на выставке-форуме Россия на ВДНХ
Роскачество представило рейтинг отечественных органических вин
2 мая, 06:02

Восьмая выставка "Российско-Китайское ЭКСПО" будет проходить с 17 по 21 мая.

По его словам, российский напиток — первое в коллекции вино, обладающее категорией защищенного наименования места происхождения. Это авторский проект директора по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жоржа Бланка.
"Сделали всего 100 экземпляров, в каждом смешаны лучшие образцы винтажей различных лет, начиная с 2008-го, в сочетании с молодым вином. А название — в честь российского императора, по особому указу которого в 1870 году и было основано удельное имение "Абрау-Дюрсо", — отметил собеседник агентства.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с 1 мая
28 апреля, 17:33
Китайская часть сета представлена красным каберне совиньон Five Stars — официальным церемониальным вином, добавил он.

Five Stars — единственный китайский бренд вина, который выигрывал золотые медали на международных конкурсах Concours Mondial deBruxelle, IWC и Decanter.

Титов выразил надежду, что высокие гости выставки оценят результат совместного творчества виноделов по достоинству.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Названы самые любимые россиянами сорта вина
5 апреля, 04:14
 
ХарбинБорис ТитовАбрау-ДюрсоРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияВладимир ПутинКитайСи ЦзиньпинПекинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала