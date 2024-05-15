В Харбине представят уникальный российско-китайский сет вин
В Харбине представят российско-китайский сет вин от "Абрау-Дюрсо" и Great Wall
Вино. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На восьмой выставке "Российско-Китайское ЭКСПО" в Харбине представят уникальный сет вин от производителей "Абрау-Дюрсо" и Great Wall, сообщил РИА Новости предприниматель Борис Титов.
"Российское виноделие все увереннее прокладывает себе путь на китайский рынок. Чтобы отметить это, мы приготовили для особых гостей выставки дуэт из лучших образцов, подчеркивающий нашу растущую дружбу. От наших китайских коллег Great Wall — знаменитое Five Stars, от россиян — уникальное, только что созданное классическое игристое вино Cuvee Alexander II", — рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.
Восьмая выставка "Российско-Китайское ЭКСПО" будет проходить с 17 по 21 мая.
По его словам, российский напиток — первое в коллекции вино, обладающее категорией защищенного наименования места происхождения. Это авторский проект директора по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жоржа Бланка.
"Сделали всего 100 экземпляров, в каждом смешаны лучшие образцы винтажей различных лет, начиная с 2008-го, в сочетании с молодым вином. А название — в честь российского императора, по особому указу которого в 1870 году и было основано удельное имение "Абрау-Дюрсо", — отметил собеседник агентства.
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Китайская часть сета представлена красным каберне совиньон Five Stars — официальным церемониальным вином, добавил он.
Five Stars — единственный китайский бренд вина, который выигрывал золотые медали на международных конкурсах Concours Mondial deBruxelle, IWC и Decanter.
Титов выразил надежду, что высокие гости выставки оценят результат совместного творчества виноделов по достоинству.
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