Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы
Миссия Венесуэлы в ООН предложила создать специальную зону экономической свободы
КАРАКАС, 15 мая - РИА Новости. Правительство Венесуэлы на прошедшей встрече Группы друзей в защиту устава ООН предложила странам-участницам и другим государствам принять соглашение о "зоне экономической свободы", на территории которой не будут действовать ограничительные меры колониальных стран, рассказал РИА Новости постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада.
"Представьте, что Венесуэла и Россия подписали соглашение, в котором мы признаем, что меры Англии, Франции или США не действуют в наших странах, и у нас есть свобода вести легитимный, законный бизнес друг с другом. Представьте себе, что 50, 100 стран подписывают это в целях противодействия и защиты своего народа от экономической агрессии Соединенных Штатов. Это предложение мы сделали здесь, в Группе друзей, которая встретилась вчера в Венесуэле. Это предложение русским и всем друзьям в мире, чтобы бороться с принудительными односторонними мерами", - заявил Монкада.
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В Каракасе 13 мая прошла встреча национальных координаторов Группы друзей в защиту устава ООН, в состав которой входят 19 стран, включая Россию и Белоруссию.
По словам Монкады, предложенная на встрече "экономическая зона, свободная от санкций или принуждения, зона экономической свободы" - это соглашение, признающее "меры колониальных стран" недействительными и неприменимыми, не имеющими никакого эффекта в национальной юрисдикции.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне возобновления ряда санкций США в отношении Каракаса заявил в апреле, что его стране не нужны лицензии империалистических стран для собственного развития, отметив устойчивую тенденцию к снижению инфляции и экономический рост в условиях блокады. Венесуэльский лидер также назвал РФ примером для подражания, отмечая, что Россия, в отношении которой действует наибольшее число санкций, находится на пятом месте среди мировых экономик и планирует подняться на четвертое.
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