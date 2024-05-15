https://ria.ru/20240515/venesuela-1946038798.html

Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы

Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы - РИА Новости, 15.05.2024

Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы

Правительство Венесуэлы на прошедшей встрече Группы друзей в защиту устава ООН предложила странам-участницам и другим государствам принять соглашение о "зоне... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T04:07

2024-05-15T04:07

2024-05-15T04:07

в мире

венесуэла

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КАРАКАС, 15 мая - РИА Новости. Правительство Венесуэлы на прошедшей встрече Группы друзей в защиту устава ООН предложила странам-участницам и другим государствам принять соглашение о "зоне экономической свободы", на территории которой не будут действовать ограничительные меры колониальных стран, рассказал РИА Новости постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада. "Представьте, что Венесуэла и Россия подписали соглашение, в котором мы признаем, что меры Англии, Франции или США не действуют в наших странах, и у нас есть свобода вести легитимный, законный бизнес друг с другом. Представьте себе, что 50, 100 стран подписывают это в целях противодействия и защиты своего народа от экономической агрессии Соединенных Штатов. Это предложение мы сделали здесь, в Группе друзей, которая встретилась вчера в Венесуэле. Это предложение русским и всем друзьям в мире, чтобы бороться с принудительными односторонними мерами", - заявил Монкада. В Каракасе 13 мая прошла встреча национальных координаторов Группы друзей в защиту устава ООН, в состав которой входят 19 стран, включая Россию и Белоруссию. По словам Монкады, предложенная на встрече "экономическая зона, свободная от санкций или принуждения, зона экономической свободы" - это соглашение, признающее "меры колониальных стран" недействительными и неприменимыми, не имеющими никакого эффекта в национальной юрисдикции. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне возобновления ряда санкций США в отношении Каракаса заявил в апреле, что его стране не нужны лицензии империалистических стран для собственного развития, отметив устойчивую тенденцию к снижению инфляции и экономический рост в условиях блокады. Венесуэльский лидер также назвал РФ примером для подражания, отмечая, что Россия, в отношении которой действует наибольшее число санкций, находится на пятом месте среди мировых экономик и планирует подняться на четвертое.

https://ria.ru/20230925/venesuela-1898409526.html

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898274783.html

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в мире, венесуэла, россия, сша, николас мадуро, оон, совет безопасности оон