Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/venesuela-1946038798.html
Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы
Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы - РИА Новости, 15.05.2024
Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы
Правительство Венесуэлы на прошедшей встрече Группы друзей в защиту устава ООН предложила странам-участницам и другим государствам принять соглашение о "зоне... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T04:07
2024-05-15T04:07
в мире
венесуэла
россия
сша
николас мадуро
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
КАРАКАС, 15 мая - РИА Новости. Правительство Венесуэлы на прошедшей встрече Группы друзей в защиту устава ООН предложила странам-участницам и другим государствам принять соглашение о "зоне экономической свободы", на территории которой не будут действовать ограничительные меры колониальных стран, рассказал РИА Новости постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада. "Представьте, что Венесуэла и Россия подписали соглашение, в котором мы признаем, что меры Англии, Франции или США не действуют в наших странах, и у нас есть свобода вести легитимный, законный бизнес друг с другом. Представьте себе, что 50, 100 стран подписывают это в целях противодействия и защиты своего народа от экономической агрессии Соединенных Штатов. Это предложение мы сделали здесь, в Группе друзей, которая встретилась вчера в Венесуэле. Это предложение русским и всем друзьям в мире, чтобы бороться с принудительными односторонними мерами", - заявил Монкада. В Каракасе 13 мая прошла встреча национальных координаторов Группы друзей в защиту устава ООН, в состав которой входят 19 стран, включая Россию и Белоруссию. По словам Монкады, предложенная на встрече "экономическая зона, свободная от санкций или принуждения, зона экономической свободы" - это соглашение, признающее "меры колониальных стран" недействительными и неприменимыми, не имеющими никакого эффекта в национальной юрисдикции. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне возобновления ряда санкций США в отношении Каракаса заявил в апреле, что его стране не нужны лицензии империалистических стран для собственного развития, отметив устойчивую тенденцию к снижению инфляции и экономический рост в условиях блокады. Венесуэльский лидер также назвал РФ примером для подражания, отмечая, что Россия, в отношении которой действует наибольшее число санкций, находится на пятом месте среди мировых экономик и планирует подняться на четвертое.
https://ria.ru/20230925/venesuela-1898409526.html
https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898274783.html
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, сша, николас мадуро, оон, совет безопасности оон
В мире, Венесуэла, Россия, США, Николас Мадуро, ООН, Совет Безопасности ООН
Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы

Миссия Венесуэлы в ООН предложила создать специальную зону экономической свободы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 15 мая - РИА Новости. Правительство Венесуэлы на прошедшей встрече Группы друзей в защиту устава ООН предложила странам-участницам и другим государствам принять соглашение о "зоне экономической свободы", на территории которой не будут действовать ограничительные меры колониальных стран, рассказал РИА Новости постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада.
"Представьте, что Венесуэла и Россия подписали соглашение, в котором мы признаем, что меры Англии, Франции или США не действуют в наших странах, и у нас есть свобода вести легитимный, законный бизнес друг с другом. Представьте себе, что 50, 100 стран подписывают это в целях противодействия и защиты своего народа от экономической агрессии Соединенных Штатов. Это предложение мы сделали здесь, в Группе друзей, которая встретилась вчера в Венесуэле. Это предложение русским и всем друзьям в мире, чтобы бороться с принудительными односторонними мерами", - заявил Монкада.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Глава МИД Венесуэлы рассказал о работе на Генассамблее ООН
25 сентября 2023, 08:04
В Каракасе 13 мая прошла встреча национальных координаторов Группы друзей в защиту устава ООН, в состав которой входят 19 стран, включая Россию и Белоруссию.
По словам Монкады, предложенная на встрече "экономическая зона, свободная от санкций или принуждения, зона экономической свободы" - это соглашение, признающее "меры колониальных стран" недействительными и неприменимыми, не имеющими никакого эффекта в национальной юрисдикции.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне возобновления ряда санкций США в отношении Каракаса заявил в апреле, что его стране не нужны лицензии империалистических стран для собственного развития, отметив устойчивую тенденцию к снижению инфляции и экономический рост в условиях блокады. Венесуэльский лидер также назвал РФ примером для подражания, отмечая, что Россия, в отношении которой действует наибольшее число санкций, находится на пятом месте среди мировых экономик и планирует подняться на четвертое.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Венесуэла предложила ООН создать свободную от санкций Запада зону
24 сентября 2023, 02:16
 
В миреВенесуэлаРоссияСШАНиколас МадуроООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала