https://ria.ru/20240515/vaktsinatsiya-1946112225.html

Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок

Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок - РИА Новости, 15.05.2024

Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок

Контрактация на вакцины от гриппа с актуальным составом уже проведена, поставки будут точно в срок, следует привиться до эпидподъема, заявил министр... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:06

2024-05-15T13:06

2024-05-15T13:06

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Контрактация на вакцины от гриппа с актуальным составом уже проведена, поставки будут точно в срок, следует привиться до эпидподъема, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы сегодня уже провели контрактацию, и поставки будут точно в срок, в современном уже антигенном составе для профилактики гриппа",- сказал Мурашко журналистам. Он рекомендовал гражданам сделать прививку до начала эпидподъема заболеваемости, чтобы сохранить свое здоровье.

https://ria.ru/20231010/gripp-1901790966.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко