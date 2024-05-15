https://ria.ru/20240515/vaktsinatsiya-1946112225.html
Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок
Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок - РИА Новости, 15.05.2024
Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок
Контрактация на вакцины от гриппа с актуальным составом уже проведена, поставки будут точно в срок, следует привиться до эпидподъема, заявил министр... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:06
2024-05-15T13:06
2024-05-15T13:06
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Контрактация на вакцины от гриппа с актуальным составом уже проведена, поставки будут точно в срок, следует привиться до эпидподъема, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы сегодня уже провели контрактацию, и поставки будут точно в срок, в современном уже антигенном составе для профилактики гриппа",- сказал Мурашко журналистам. Он рекомендовал гражданам сделать прививку до начала эпидподъема заболеваемости, чтобы сохранить свое здоровье.
https://ria.ru/20231010/gripp-1901790966.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок
Мурашко: поставки вакцин от гриппа с актуальным составом пройдут точно в срок
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Контрактация на вакцины от гриппа с актуальным составом уже проведена, поставки будут точно в срок, следует привиться до эпидподъема, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы сегодня уже провели контрактацию, и поставки будут точно в срок, в современном уже антигенном составе для профилактики гриппа",- сказал Мурашко журналистам.
Он рекомендовал гражданам сделать прививку до начала эпидподъема заболеваемости, чтобы сохранить свое здоровье.