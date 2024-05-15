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Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок - РИА Новости, 15.05.2024
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13:06 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/vaktsinatsiya-1946112225.html
Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок
Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок - РИА Новости, 15.05.2024
Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок
Контрактация на вакцины от гриппа с актуальным составом уже проведена, поставки будут точно в срок, следует привиться до эпидподъема, заявил министр... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:06
2024-05-15T13:06
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Контрактация на вакцины от гриппа с актуальным составом уже проведена, поставки будут точно в срок, следует привиться до эпидподъема, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы сегодня уже провели контрактацию, и поставки будут точно в срок, в современном уже антигенном составе для профилактики гриппа",- сказал Мурашко журналистам. Он рекомендовал гражданам сделать прививку до начала эпидподъема заболеваемости, чтобы сохранить свое здоровье.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок

Мурашко: поставки вакцин от гриппа с актуальным составом пройдут точно в срок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЕжегодная кампания по вакцинации против гриппа
Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Контрактация на вакцины от гриппа с актуальным составом уже проведена, поставки будут точно в срок, следует привиться до эпидподъема, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы сегодня уже провели контрактацию, и поставки будут точно в срок, в современном уже антигенном составе для профилактики гриппа",- сказал Мурашко журналистам.
Он рекомендовал гражданам сделать прививку до начала эпидподъема заболеваемости, чтобы сохранить свое здоровье.
Кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации
10 октября 2023, 15:24
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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