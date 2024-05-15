https://ria.ru/20240515/vaktsina-1946097808.html

Российские вакцины "Спутник V" могут начать выпускать в Китае

Российские вакцины "Спутник V" могут начать выпускать в Китае - РИА Новости, 15.05.2024

Российские вакцины "Спутник V" могут начать выпускать в Китае

Российские вакцины, в том числе "Спутник V", разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, могут... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:09

2024-05-15T12:09

2024-05-15T12:09

экономика

китай

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские вакцины, в том числе "Спутник V", разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, могут начать выпускать в Китае - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал партнером с китайской OncoGenerix, сообщает РФПИ. "РФПИ объявляет о партнерстве с китайской компанией OncoGenerix, которая обладает крупнейшими в стране производственными мощностями для выпуска инъекционных лекарственных препаратов, с целью осуществления трансфера технологий и производства в Китае ряда вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении. Согласно достигнутым договоренностям, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получит возможность для открытия центра исследований и разработок в Китае, который позволит разработчикам на месте осуществлять адаптацию препаратов и дополнительные исследования. Отмечается, что "портфель выпускаемых препаратов будет определен по итогам анализа" наиболее востребованных направлений терапии. При необходимости, к процессу производства и поставок вакцин могут быть привлечены и другие партнеры на китайском рынке. "Вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, спасли миллионы жизней по всему миру в период пандемии. ... Партнерство РФПИ и OncoGenerix открывает возможность для вывода на китайский рынок и других разработок центра Гамалеи, которые уже зарекомендовали себя в России и обладают значимым экспортным потенциалом", - приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева. "Спутник V" одобрен к применению более чем в 70 странах с общей численностью населения более 4 миллиардов человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах.

https://ria.ru/20240502/astrazeneca-1943516469.html

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экономика, китай, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире