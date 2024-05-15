https://ria.ru/20240515/uroven-1946034321.html

"Беспрецедентный уровень": Путин оценил отношения с Китаем

"Беспрецедентный уровень": Путин оценил отношения с Китаем - РИА Новости, 15.05.2024

"Беспрецедентный уровень": Путин оценил отношения с Китаем

Владимир Путин перед визитом в Китай дал интервью агентству "Синьхуа", в котором отметил беспрецедентный уровень партнерства между двумя странами, рассказал об... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T02:46

2024-05-15T02:46

2024-05-15T09:37

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин перед визитом в Китай дал интервью агентству "Синьхуа", в котором отметил беспрецедентный уровень партнерства между двумя странами, рассказал об успехах в торговле и оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине. Текст интервью опубликовали на сайте Кремля.Первый визит после инаугурацииПутин напомнил, что Китай будет первой страной, которую он посетит после инаугурации."Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента".Российский лидер отметил, что на встречах с председателем КНР Си Цзиньпином происходит обменом мнениями по актуальным темам. Он подчеркнул, что у Москвы и Пекина совпадают позиции по ключевым вопросам международной повестки.Россия и Китай, добавил Путин, выступают за верховенство международного права, комплексную безопасность при центральной роли ООН. Обе страны, подчеркнул он, отвергают попытки Запада навязать лживый и лицемерный порядок, основанный на придуманных правилах.Современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры, две страны веками неразрывно связаны друг с другом тесными культурными и человеческими узами, добавил президент.Удвоили товарооборотРезультаты сотрудничества России и Китая на фоне экономических неурядиц на Западе подтверждают, что выбранный суверенный курс — правильный, заявил глава российского государства. Москва и Пекин осознанно взяли курс на взаимовыгодные экономические связи.Он напомнил, что объем двусторонней торговли сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней."Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнера, а Россия в 2023 году поднялась сразу на четвертое место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР", — сказал Путин.За последние пять лет Россия и Китай удвоили товарооборот со 111 до 227,8 миллиарда долларов, а расчеты между компаниями более чем на 90 процентов идут в национальных валютах, отметил он.Президент выразил уверенность в больших перспективах двухсторонних экономических связей, сообщив, что Москва и Пекин будут стремиться к более полному взаимодействию в промышленности, космосе, мирном атоме и других инновационных отраслях."Главная проблема — надежность гарантий"Главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права, а на собственных правилах, пояснил российский лидер."Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы".При этом глава государства отметил, что Украина и ее западные покровители не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу. Он также положительно оценил подходы Китая к урегулированию украинского кризиса.Все планы будут реализованыЗападные элиты пытаются наказать Россию, изолировать и ослабить ее, незаконно присвоить ее активы, но все ее стратегические планы будут реализованы, выразил уверенность президент. Для этого, по его словам, у россиян есть воля, необходимые ресурсы и возможности.Он добавил, что Россия ставит перед собой задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты."При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан", — заключил Путин.Президент России посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16 и 17 мая. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, на переговорах в узком и расширенном составах планируется обсудить общее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в разных областях, рассмотреть актуальные глобальные и региональные проблемы. Состоится также подписание двусторонних документов, после чего Путин и Си Цзиньпин выступят с заявлениями для СМИ. В этот же день состоятся государственный прием и торжественный концерт, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений и открытию Годов культуры России и Китая.

https://ria.ru/20240515/putin-1946033905.html

https://ria.ru/20240515/zapad-1946033766.html

https://ria.ru/20240515/putin-1946032193.html

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Алексей Калабанов

китай, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, оон, в мире, экономика