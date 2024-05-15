https://ria.ru/20240515/uregulirovanie-1946027981.html

Путин оценил предложения Пекина по урегулированию украинского кризиса

Путин оценил предложения Пекина по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 15.05.2024

Путин оценил предложения Пекина по урегулированию украинского кризиса

Предложенные Пекином шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, заявил президент России... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:21

2024-05-15T01:21

2024-05-15T02:33

в мире

пекин

россия

китай

владимир путин

оон

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693296_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_e08698a8befa8bf5658ce4b2bafbcced.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Предложенные Пекином шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, заявил президент России Владимир Путин. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги – по достижению мира через отказ от преследования корыстных интересов и постоянного повышения градуса напряжённости, через минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок – развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи", - заявил он. По мнению российского лидера, они "могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, который бы принимал во внимание озабоченности России в области безопасности, способствовал установлению долгосрочного и устойчивого мира".

https://ria.ru/20240512/peregovory-1945330601.html

https://ria.ru/20240426/i-1942402645.html

пекин

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пекин, россия, китай, владимир путин, оон, украина