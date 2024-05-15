https://ria.ru/20240515/uregulirovanie-1946027981.html
Путин оценил предложения Пекина по урегулированию украинского кризиса
Путин оценил предложения Пекина по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 15.05.2024
Путин оценил предложения Пекина по урегулированию украинского кризиса
Предложенные Пекином шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, заявил президент России... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:21
2024-05-15T01:21
2024-05-15T02:33
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Предложенные Пекином шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, заявил президент России Владимир Путин. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги – по достижению мира через отказ от преследования корыстных интересов и постоянного повышения градуса напряжённости, через минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок – развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи", - заявил он. По мнению российского лидера, они "могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, который бы принимал во внимание озабоченности России в области безопасности, способствовал установлению долгосрочного и устойчивого мира".
https://ria.ru/20240512/peregovory-1945330601.html
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в мире, пекин, россия, китай, владимир путин, оон, украина
В мире, Пекин, Россия, Китай, Владимир Путин, ООН, Украина
Путин оценил предложения Пекина по урегулированию украинского кризиса
Путин: идеи Пекина могли бы быть в основе урегулирования украинского кризиса