https://ria.ru/20240515/uran-1946037590.html

Эксперт предположил, кто больше проиграет от запрета США на уран из России

Эксперт предположил, кто больше проиграет от запрета США на уран из России - РИА Новости, 15.05.2024

Эксперт предположил, кто больше проиграет от запрета США на уран из России

Главным проигравшим от американского запрета в отношении российского урана может оказаться Евросоюз — США могут просто "придушить" атомную индустрию в Европе,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T03:50

2024-05-15T03:50

2024-05-15T05:53

сша

россия

европа

джо байден

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Главным проигравшим от американского запрета в отношении российского урана может оказаться Евросоюз — США могут просто "придушить" атомную индустрию в Европе, чтобы получить от нее недостающее урановое сырье, считает директор группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко.Президент США Джо Байден подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве."Введение в действие закона об ограничении импорта урана, безусловно, несет в себе риски дестабилизации глобального рынка урана и ядерного топлива - как напрямую, через действие торговых запретов, так и за счет создания ситуации "стратегической неопределенности", в которой определенные торговые операции с Россией не запрещены впрямую, но оказывают давление на приятие долгосрочных решений покупателями", — сказал эксперт РИА Новости."Как ни странно, главным проигравшим от американских санкций может оказаться Европейский Союз, а в выигрыше поставщики американского СПГ и промышленники", - добавил Роженко.Сегодня доля "Росатома" на американском рынке обогащенной урановой продукции порядка 20%, напомнил он. "Заместить эти мощности фактически нечем: строительство новых мощностей занимает годы, а кроме того, является наиболее чувствительным элементом глобальной системы нераспространения ядерного оружия – не во всякой стране допустимо расширение мощностей", - отметил собеседник агентства. Но есть и другое решение, считает Роженко. "Чтобы сбалансировать мировой рынок обогащения урана для США и отказаться от поставок из России, можно и не наращивать мощности по обогащению. Достаточно просто "придушить" атомную индустрию в Европе. Потребление услуг обогащения в ЕС составляло 10,7 миллиона ЕРР (единиц работ разделения — Прим. ред.) в 2022 году. Снизив потребление в Европе, можно оперативно "получить" недостающее топливо для американских АЭС под любыми предлогами", — пояснил эксперт. ЕРР — условная мера стоимости услуг по обогащению урана. По словам Роженко, "возможности подобной операции по размыванию энергетического и промышленного суверенитета ЕС отлично продемонстрированы на рынке газа после 2022 года"."С учетом отказа от трубопроводных поставок из России потребление газа в ЕС снизилось на 15-20%, в том числе за счет релокации промышленности в другие страны. При этом, США стали основным поставщиком дорогого СПГ, добавив дополнительных стимулов для стагнации экономики ЕС", — сказал эксперт.В случае ограничений на работу европейских АЭС, выработка этих станций технически может быть замещена газовой генерацией на американском же СПГ, добавил Роженко. "При этом цены для американских атомщиков могут остаться комфортными. Правда, за счет существенных экономических потерь европейских "партнеров" и очередной подвижки вправо климатических целей", — отметил собеседник агентства."В этом плане портфель заказов российских атомщиков с учетом перспективы ввода новых АЭС российского дизайна выглядит более сбалансированным в долгосрочной перспективе с учетом стратегической ориентации на рынки дружественных стран глобального Юга", — сказал Роженко.Закон, подписанный накануне президентом США Джо Байденом, предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных там предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года.Вместе с тем документ разрешает министру энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой Минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" Штатов. Кроме того, имеется возможность представлять до 2027-го исключения из запрета, в том числе если такой шаг отвечает "национальным интересам" США.При этом крупнейшая в Соединенных Штатах компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже предупредила, что после введения запрета обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения, чтобы продолжить поставки урана своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли.Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов. Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" — ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев. Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" в свою очередь неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу ядерно-топливного рынка, указывала российская госкорпорация.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

https://ria.ru/20231215/uran-1915944679.html

https://ria.ru/20240514/zakon-1945905839.html

https://ria.ru/20240508/uran-1944667848.html

https://ria.ru/20240514/peskov-1945822775.html

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сша, россия, европа, джо байден, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз