https://ria.ru/20240515/uragan-1946042464.html

Расчеты "Ураганов" нанесли огневое поражение технике и укреплениям ВСУ

Расчеты "Ураганов" нанесли огневое поражение технике и укреплениям ВСУ - РИА Новости, 15.05.2024

Расчеты "Ураганов" нанесли огневое поражение технике и укреплениям ВСУ

Расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам, военной технике и личному составу украинской армии на правом берегу... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T05:10

2024-05-15T05:10

2024-05-15T05:51

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам, военной технике и личному составу украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Несколько последовательных ракетных ударов, нанесенных артиллеристами группировки войск "Днепр" из РСЗО "Ураган", по полученным заранее координатам, разрушили здания, укрепления, технику и живую силу противника на правобережье Днепра в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. Огонь на уничтожение живой силы, огневых средств и боевой техники велся с целью лишить противника боеспособности. Корректировка огня расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240515/su-25-1946041577.html

https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

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в мире, днепр (город), россия, херсонская область