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Расчеты "Ураганов" нанесли огневое поражение технике и укреплениям ВСУ - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 15.05.2024 (обновлено: 05:51 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/uragan-1946042464.html
Расчеты "Ураганов" нанесли огневое поражение технике и укреплениям ВСУ
Расчеты "Ураганов" нанесли огневое поражение технике и укреплениям ВСУ - РИА Новости, 15.05.2024
Расчеты "Ураганов" нанесли огневое поражение технике и укреплениям ВСУ
Расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам, военной технике и личному составу украинской армии на правом берегу... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T05:10
2024-05-15T05:51
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
россия
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам, военной технике и личному составу украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Несколько последовательных ракетных ударов, нанесенных артиллеристами группировки войск "Днепр" из РСЗО "Ураган", по полученным заранее координатам, разрушили здания, укрепления, технику и живую силу противника на правобережье Днепра в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. Огонь на уничтожение живой силы, огневых средств и боевой техники велся с целью лишить противника боеспособности. Корректировка огня расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240515/su-25-1946041577.html
https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html
днепр (город)
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в мире, днепр (город), россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Россия, Херсонская область
Расчеты "Ураганов" нанесли огневое поражение технике и укреплениям ВСУ

Расчеты "Ураганов" поразили на правом берегу Днепра укрепления и технику ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам, военной технике и личному составу украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Несколько последовательных ракетных ударов, нанесенных артиллеристами группировки войск "Днепр" из РСЗО "Ураган", по полученным заранее координатам, разрушили здания, укрепления, технику и живую силу противника на правобережье Днепра в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве.
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Огонь на уничтожение живой силы, огневых средств и боевой техники велся с целью лишить противника боеспособности.
Корректировка огня расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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